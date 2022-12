Henry Cavill é o homem mais bonito do mundo em 2022; veja lista

O ator que interpreta o Superman, da DC, conquistou o título de homem mais bonito do mundo do entretenimento. Veja lista completa

O ator britânico Henry Cavill foi eleito o homem mais bonito do mundo do entretenimento em 2022. Ele é conhecido por seus papéis de destaque como o Superman, da DC, Geralt de Rívia, da Série The Witcher da Netflix e Sherlock Holmes no filme Enola Holmes, também da Netflix.

A escolha é feita pela TC Candler e The Independent Critics .A lista com os nomes dos 100 rostos mais bonitos do universo do entretenimento foi divulgada essa semana.

Mulher gasta mais de R$ 45 mil em 30 preenchimentos labiais para ficar parecida com boneca; CONFIRA



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Lista dos homens mais bonitos do mundo em 2022

O ator Henry Cavill, em primeiro lugar;

O dançarino do Stray Kids Hyunjin, em segundo lugar

O ator Timothée Chalamet, em terceiro lugar

O ator Chris Hemsworth, que interpreta o Thor, em quarto lugar.

O integrante do grupo de K-pop Stray Kids, Hyujin ficou em segundo lugar (Foto: Reprodução/Internet)



Timothée Chalamet ficou em terceiro lugar (Foto: Reprodução/Internet)



O ator Chris Hemsworth, que interpreta Thor, ficou em quarto lugar (Foto: Reprodução/Internet)



Outros nomes na lista dos mais bonitos do mundo em 2022

Na lista também constam os nomes de Idris Elba, Jason Momoa e os integrantes do grupo musical coreano BTS V.

Recentemente o ator Chris Evans, intérprete do Capitão América, foi declarado do homem mais sexy do mundo pela revista People.

Tags