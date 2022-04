Deolane Bezerra canta música "Pense em Mim" em show de Maiara e Maraisa

Conhecida também como "Doutora Deolane Bezerra", a influencer anunciou o início de sua carreira artística no ano passado.

Em show da turnê "Metamorfose" realizado em São Paulo no último domingo, 17, a dupla sertaneja Maiara e Maraisa chamou a influenciadora digital, advogada e cantora Deolane Bezerra para uma participação especial: da plateia, ela cantou a música “Pense em Mim”, sucesso de Leandro e Leonardo, junto com as cantoras responsáveis por hits como “Medo Bobo” e “Aí Eu Bebo”.

E a @Dra_Deolane que cantou com @MaiaraeMaraisa e fez um trio de milhões hahaha pic.twitter.com/YjxkSOAzdg — michelly (@defensedeolane) April 18, 2022

O momento foi registrado e publicado nas redes sociais. Conhecida também como “Doutora Deolane Bezerra”, a influencer anunciou o início de sua carreira artística no ano passado. Ela chegou a viralizar na internet após a publicação de um vídeo no qual ela aparece remixando o hit “Bipolar”, música famosa pelas dancinhas do TikTok.

Viúva de MC Kevin, que faleceu em maio de 2021 após queda da varanda de um quarto de hotel no Rio de Janeiro, Deolane tem como um de seus sucessos na carreira recém-iniciada como cantora a composição “Meu Menino”, que homenageia Kevin. O videoclipe da música tem mais de 13 milhões de visualizações apenas no YouTube.



