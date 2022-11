Ex de Éder Militão, Karoline Lima revela interesse em Rodolffo

A influencer cearense Karoline Lima demonstrou ter interesse Rodolffo, cantor sertanejo e ex-BBB, durante participação do programa Podcats na última segunda, 21. A revelação foi contada para Camila Loures e Lucas Guimarães, anfitriões do podcast e influenciadores digitais.

Na ocasião, Karoline contou ter descoberto que o cantor queria ter ficado com ela em uma festa em que ambos estavam presentes.

A cearense também afirmou que deseja aproveitar a fase solteira na Farofa da Gkay, festa promovida pela atriz e influencer Gessica Kayane, que ocorrerá nos dias 5 a 7 de dezembro em Fortaleza.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Karoline é ex de Éder Militão, zagueiro da Seleção Brasileira, com quem tem uma filha. O término do relacionamento foi confirmado em julho deste ano, meses antes de Ceci, filha do casal, nascer.

Leia também | Anitta é confirmada na Farofa da Gkay que acontece em Fortaleza

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

Tags