Namorada de Paulo Vilhena detalha dependência química por seis anos

A namorada do ator Paulo Vilhena, a jovem Maria Luiza Silveira, de 27 anos, revelou nas redes sociais que estava "limpa" do vício que tinha em remédios. Ela resolveu fazer o relato para ajudar outras pessoas que estão passando pela dependência química.

No Instagram, Maria contou que iniciou com anfetamina aos 20 anos, durante a época da faculdade. Estudante de direito, ela não conseguia focar nos estudos e só estudava com remédio do lado.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por PROMUD - Programa da Mulher Dependente Química (@promud.ipq)

O cérebro passou a receber estímulo apenas com os remédios e, com isso, iniciou várias crises de ansiedade. Para tratar o problema, começou a ingerir ansiolíticos para dormir. "Eu estava muito viciada, acelerava meu coração o tempo inteiro e só meus anjos sabem o que poderia ter acontecido...", comentou.

Apesar dos seis anos sendo viciada em remédio, a namorada do ator contou que conseguiu ter apoio da família nos momentos mais difíceis após largar as drogas lícitas.

"Na fase da abstinência você sua frio, passa mal.. é necessário apoio da família.. Faz quatro meses que estou limpa. Estou ótima, estou sentindo o que é viver feito um ser humano mesmo, não como robô. É difícil, mas sigam firmes", comentou.

