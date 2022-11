"Patriota do Caminhão": Daniela Mercury põe boneco em trio elétrico

A cantora Daniela Mercury colocou um boneco na parte de frente do caminhão em que se apresentava durante show no sábado, 5, no Micareta Salvador. A ação fez referência ao "patriota do caminhão", como ficou conhecido o comerciante Junior Cesar Peixoto, que subiu em um caminhão que furou o bloqueio de bolsonaristas, o qual Junior participava.

"O patriota adorou a música nova. Me disseram que ele se agarrou no meu trio para ouvir 'Soteropolitanamente na Moral'. Não se preocupem: ele se soltou ao fim do trio, dançou junto com a gente e tá até tomando uma cervejinha com picanha", escreveu Daniela nas redes sociais.







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Daniela Mercury (@danielamercury)

Apoiadora de Lula e cotada para o Ministério da Cultura do petista, Mercury aproveitou a ocasião para se manifestar politicamente. Enviou um beijo à Janja Lula, esposa de Lula, e com a bandeira do Brasil cantou a música "O Canto da Cidade", além de defender a democracia e a comunidade LGBTQIA+.

"Essa bandeira é nossa, o grito é nosso. A gente vai redemocratizar o Brasil de novo e quantas vezes for necessário. Vamos proteger o nosso país do facismo e da mentira. Essa país é de todos nós, dos povos indígenas, da comunidade LGBT, de todos nós", finalizou a cantora.

