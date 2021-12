Miss Universo 2021: onde assistir ao vivo ao concurso hoje, 12/12

A final do Miss Universo 2021 será realizada na noite de hoje, domingo, 12 de dezembro, na cidade de Eilat, em Israel. A competição de beleza feminina será transmitida ao vivo a partir das 21 horas (horário de Brasília) pelo canal de TV por assinatura Fox — (Star), pela plataforma de streaming DirecTV Go e pelo canal do concurso no Youtube.

Está é a segunda edição do concurso neste ano. Devido ao período pandêmico, o evento foi cancelado em 2020, sendo realizada apenas em maio de 2021. Com o reinado mais curto da história, a mexicana Andreza Meza entregará o reinado de sete meses a nova vencedora da competição.

Nesta 70ª edição, a cearense Teresa Santos, de 23 anos, que venceu o Miss Brasil 2021 em novembro, irá representar o país na disputa pela coroa e pelo título de mais bela mulher do mundo. Teresa é uma forte concorrente, sendo considerada uma das favoritas.





