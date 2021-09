Zig Zag Arena: tudo sobre nova programação da Globo que estreia domingo, 3

O game show Zig Zag Arena, comandado pela apresentadora Fernanda Gentil, estreia neste domingo, 3 de outubro (03/10), na Globo, no lugar do The Voice Kids; saiba onde assistir ao vivo, horário e participantes

Para embalar as tardes de domingo, uma megaprodução envolvendo circuitos e desafios será montada nos estúdios da Rede Globo. O Zig Zag Arena entrará na grade de programação da emissora no lugar do The Voice Kids e será comandado pela apresentadora Fernanda Gentil. A estreia está prevista para este domingo, 3 de outubro (03/10), logo após o filme da Temperatura Máxima.

A nova atração da emissora possui um formato inédito, inspirada em brincadeiras clássicas que marcaram época pelas ruas de todo o país, como pique-pega, pique-esconde e queimado. A competição será realizada em uma mega-arena, inspirado nos tabuleiros de pinball dos anos 1980, que contará com muita tecnologia, luzes e cores.

Assim como no mundo dos esportes, o Zig Zag Aren" terá a presença de um narrador e comentaristas. Everaldo Marques irá narrar as disputas, e Hortência juntamente com Marco Luque comentarão as provas e estratégias dos participantes.

No primeiro episódio do game show, a disputa será entre profissionais que foram fundamentais ao longo da pandemia - médicos e enfermeiros. Mas, além dos anônimos, a disputa também terá famosos como Sasha Meneghel, Dilsinho e Pocah. "Tem famosos, tem cantores, tem artistas, tem ex-BBB", afirma Fernanda Gentil, apresentadora da atração.

Zig Zag Arena: a dinâmica do jogo

Todos os domingos duas equipes, entre anônimos e famosos, vão se enfrentar. A competição será dividida em três fases, 'Pique-Pega', 'Megaball' e 'Tudo ou Nada', e contará até com a presença de juízes profissionais para acompanhar as provas do jogo. Ao final das dinâmicas, a equipe que apresentar a maior pontuação será a vencedora da semana.

Zig Zag Arena: onde assistir ao vivo e horário

O Zig Zag Arena, vai ao ar aos domingos, às 14 horas e 30 minutos (horário de Brasília), logo após a Temperatura Máxima, na Rede Globo, em transmissão aberta. Para assistir ao game show de forma online, é necessário acessar a plataforma de streaming da emissora – o Globoplay

