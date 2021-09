Donos reencontram gato desaparecido há dez anos: ''sonho que se tornou realidade

Jornal do Commercio

"Nunca pensamos que o veríamos novamente", contou o dono do felino

Os donos de um gato de estimação receberam uma notícia alegre e inesperada na última semana: o pet deles, desaparecido há uma década, foi encontrado a cerca de três quilômetros do local que tinha se perdido, em março de 2011. Imagina a surpresa do casal?

O felino, que atende pelo nome de Forbes, foi encontrado pela Sociedade Escocesa para a Prevenção da Crueldade com os Animais (SPCA). Os colaboradores da instituição conseguiram identificá-lo graças a um microchip implantado em sua pele.

Os donos do gato, Neil e Lucy Henderson, contaram que procuraram Forbes durante meses após o seu sumiço, quando era apenas um filhote. O casal relembra que foi de porta em porta nas proximidades da área em que moravam, colando cartazes nos lugares e questionando os vizinhos acerca do sumiço do animal.

"Quando o Forbes desapareceu, ficamos perturbados. Nós o tínhamos desde quando ele era um gatinho e tínhamos um vínculo muito especial. Ele era um personagem tão único e amigável, nós absolutamente o adorávamos", explicou Neil para a entidade.

A sociedade foi acionada na última semana por um morador da região Aberdeen, na Escócia. O rapaz avistou o gato nas ruas. De acordo com o oficial de resgate de animais da SPCA, Greg Stevenson, Forbes, agora com 12 anos, estava magro e precisava de atenção veterinária para pulgas e ácaros.

Logo após, a SPCA entrou em contato com o telefone associado ao microchip do gato encontrado nas ruas. Era o número de Lucy e, no dia seguinte, o casal já estava de volta à cidade de Aberdeen para reencontrar Forbes. Imagina a emoção?

"Viajamos no dia seguinte e, quando ele foi trazido, eu o reconheci imediatamente. Forbes me deu um grande abraço, então tenho esperança de que ele se lembrou de nós. Nunca pensamos que o veríamos novamente. É como se um capítulo encerrado tivesse acabado de reabrir. É um sonho que se tornou realidade", conta Neil.

A partir de agora, Forbes está de volta ao lar, em Edimburgo, capital da Escócia. Sua nova família agora conta com mais dois gatos e dois cães, além de Neil e Lucy. Isso sim é um final feliz, não é mesmo?

