Gretchen aposta na carreira de modelo da filha: "sósia da Dua Lipa"

A superestrela do pop britânico, Elton John, anunciou nesta quarta-feira, 1º, que no próximo mês vai lançar um novo álbum intitulado "The Lockdwon Sessions", composto durante o confinamento com vários artistas.

O álbum de 16 músicas - 10 delas inéditas - será colocado à venda em 22 de outubro. Contará com dez novas canções, incluindo colaborações com artistas como Gorillaz, Lil Nas X, Miley Cyrus, Nicki Minaj, Stevie Wonder e Stevie Nicks. O primeiro single é "Cold heart", com participação da cantora britânica Dua Lipa e remix do trio autraliano Pnau, com quem Elton John já gravou um álbum em 2012.

"A última coisa que eu esperava fazer durante o confinamento era um álbum. Mas, à medida que a pandemia avançava, surgiram projetos pontuais", explicou Elton John.

"Algumas das sessões de gravação foram feitas à distância, por Zoom, algo que, evidentemente, nunca havia feito antes", contou o intérprete de "Your Song" e "Candle in the Wind". Outras sessões "foram gravadas seguindo as regras de segurança muito rigorosas, trabalhando com outro artista, mas separados por telas de vidro", acrescentou.

"Mas todas as canções em que trabalhei eram verdadeiramente interessantes e variadas, coisas completamente diferentes de como sou conhecido, coisas que me fizeram sair da minha zona de conforto (para entrar) em um território completamente novo", disse.

Elton John se despedirá dos palcos na Europa e na América do Norte em 2022. O cantor, de 74 anos, começou sua turnê de despedida chamada "Farewell Yellow Brick Road" em 2018, prevendo mais de 300 shows em três anos por todo o mundo, mas que foi frustrada pela pandemia de coronavírus.

A nova turnê começará em maio de 2022 em Frankfurt (Alemanha) e terminará seis meses depois em Los Angeles (Estados Unidos), após passar pela Europa, em cidades como Milão, Paris e Liverpool, e pela América do Norte.

Sobre o assunto Pantera Negra para sempre: relembre trajetória de Chadwick Boseman

Erasmo Carlos é internado após diagnóstico de Covid-19

John Amplificado domina Spotify e Deezer com apenas uma música lançada

Juliette divulga capa de seu primeiro EP: "Minha melhor faceta"

K-pop: Lisa, do Blackpink, anuncia live para seu primeiro álbum solo

Confira a lista de faixas e convidados de "The lockdown sessions":

1. Elton John e Dua Lipa – Cold Heart (PNAU Remix)

2. Elton John, Young Thug e Nicki Minaj – Always Love You

3. Surfaces e Elton John – Learn To Fly

4. Elton John e Charlie Puth – After All

5. Rina Sawayama e Elton John – Chosen Family

6. Gorillaz, Elton John e 6LACK – The Pink Phantom

7. Elton John e Years & Years – It's a sin (global reach mix)

8. Miley Cyrus, WATT, Elton John, Yo-Yo Ma, Robert Trujillo e Chad Smith – Nothing Else Matters

9. Elton John e SG Lewis – Orbit

10. Elton John e Brandi Carlile – Simple Things

11. Jimmie Allen e Elton John – Beauty In The Bones

12. Lil Nas X e Elton John – One Of Me

13. Elton John e Eddie Vedder – E-Ticket

14. Elton John e Stevie Wonder – Finish Line

15. Elton John e Stevie Nicks – Stolen Car

16. Glen Campbell e Elton John – I’m Not Gonna Miss You



Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

Tags