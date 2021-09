Anvisa interrompe Brasil x Argentina por descumprimento de protocolo sanitário; Partida está suspensa

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária parou o confronto entre as seleções devido uma suposta irregularidade no protocolo de jogadores argentinos que vieram da Inglaterra

Válida pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, no Catar, a partida entre Brasil e Argentina, que iniciou às 16 horas deste domingo, 5, na Neo Química Arena, em São Paulo, foi paralisada pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) por suposto descumprimento do protocolo contra a Covid-19 de quatro jogadores argentinos que atuam pelo futebol inglês.

A interrupção se deu aos 6 minutos do primeiro tempo. Após o ocorrido, os demais atletas da seleção argentina se retiraram de campo. Por meio de nota nas redes sociais, a Conmebol confirmou que, por decisão do árbitro, a partida está suspensa e que caberá à Fifa definir os próximos passos.

A Anvisa alegou que quatro atletas argentinos entraram em campo, mesmo com a determinação da agência de que teriam de cumprir isolamento no hotel para serem deportados para a Argentina. Os jogadores teriam descumprido as regras sanitárias brasileiras segundo as quais “viajantes estrangeiros que tenham passagem, nos últimos 14 dias, pelo Reino Unido, África do Sul, Irlanda do Norte e Índia, estão impedidos de ingressar no Brasil”. Apesar dos nomes não serem revelados, três devem ser que atuam na Inglaterra, o goleiro Emiliano Martinez, o zagueiro Romero e volante Giovane Lo Celso.

“Após reunião com as autoridades em saúde, confirmou-se, após consulta dos passaportes dos quatro jogadores envolvidos, que os atletas descumpriram regra para entrada de viajantes em solo brasileiro, prevista na Portaria Interministerial nº 655, de 2021”, informou, em nota, a Anvisa, referindo-se aos viajantes que chegaram ao Brasil em voo de Caracas/Venezuela com destino a Guarulhos.

Confira abaixo a nota da Conmebol na íntegra:

Por decisão do árbitro da partida, a partida organizada pela FIFA entre Brasil e Argentina pelas Eliminatórias da Copa do Mundo está suspensa. O árbitro e o comissário de jogo enviarão um relatório ao Comitê Disciplinar da FIFA, que determinará as etapas a serem seguidas. Esses procedimentos obedecem estritamente aos regulamentos atuais. As eliminatórias da Copa do Mundo são uma competição da FIFA. Todas as decisões relativas à sua organização e desenvolvimento são da competência exclusiva daquela instituição

Com Gazeta Esportiva e Agência Brasil

