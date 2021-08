Vídeo Show pode retornar à programação da Globo, afirma colunista

De olho no crescimento do cicloturismo, que aumentou 118% em 2020, segundo dados da Associação Brasileira do Setor de Bicicletas (Aliança Bike), o Ministério do Turismo está mapeando e estruturando trilhas de longo curso pelo Brasil. Cerca de 18 rotas que passarão por mais de 100 cidades brasileiras, incluindo Fortaleza, já foram identificadas e devem ser beneficiadas pelo programa. A meta do Governo Federal é chegar a 10.500 km nos próximos anos e movimentar o turismo em mais 2 milhões de pessoas por ano.

O programa, que está sendo desenvolvido em conjunto com o Ministério do Meio Ambiente e o Instituto Chico Mendes para Conservação da Biodiversidade (ICMBio), prevê o fortalecimento de trilhas que perpassam parques nacionais de todo o País. Cerca de 3.500 km de trilhas já estão sinalizadas para a realização de passeios por turistas e visitantes.

A Secretaria do Turismo de Fortaleza (Setfor) declarou, por meio de nota, ter interesse em aderir ao Aliança Bike e que irá entrar em contato com o Ministério do Turismo para tratar do assunto. Hoje a capital cearense dispõe de 386 km de infraestrutura cicloviária, com 39 km implantados neste ano.

A Cidade possui ainda o Bicicletar, sistema de compartilhamento de bicicletas. São 191 estações, em 61 dos 121 bairros do Município.

Além de Fortaleza, na lista elencada pelo MTur constam capitais como Manaus, Belém, Belo Horizonte, Florianópolis, Goiânia e Brasília, que possuem ampla malha cicloviária e/ou sistemas de compartilhamento de bicicletas.

Também foram selecionadas outras rotas já conhecidas pelos praticantes, como o Caminho dos Morcegos, no Amazonas; o Caminho da Fé, que corta os estados de São Paulo e Minas Gerais; o Circuito de Cicloturismo do Vale Europeu, em Santa Catarina; e o Caminho Cora Coralina, em Goiás.

A expectativa é informatizar o processo de inclusão de trechos e a manutenção de um banco de dados pelo Ministério do Meio Ambiente, por meio de um portal oficial em desenvolvimento com o ICMBio, para a instalação de sinalização dos parques, fornecimento de equipamentos destinados à conservação dos percursos e construção de mirantes e outras estruturas nos locais.

Para o ministro do Turismo, Gilson Machado Neto, as bicicletas se tornaram grandes parceiras do setor, visto que elas possuem potencial para fortalecer o turismo de proximidade e o de experiência tanto “no destino” quanto “para o destino”.

“O cicloturismo é muito mais do que pedalar, é viver novas experiências, é ter a possibilidade de montar o seu próprio roteiro e ter contato com a cultura, a natureza e a biodiversidade dos nossos destinos. Além disso, a prática pode fomentar a economia de muitas famílias das cidades próximas aos grandes centros, gerando emprego e renda para eles”, declarou.

Segundo comunicado do MTur, o Nordeste, em breve, também deve ter um novo roteiro de cicloturismo, ligando duas capitais. Com apoio do Ministério do Turismo, Salvador e Aracaju vão ganhar uma ciclovia litorânea que irá proporcionar experiências aos turistas, além de oportunidades para geração de renda para a população local. Proposta pela Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf), a ideia é que o percurso tenha início no Farol da Barra, em Salvador, e vá até a Praia dos Artistas, localizada em Sergipe.

