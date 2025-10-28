Ar-condicionado: como tirar o mau cheiro? Veja dicas valiosas

Cheiro ruim no ar-condicionado? Saiba como eliminar o problemaUm ar-condicionado com mau cheiro pode indicar mais do que falta de higiene; veja como garantir menor gasto com energia e maior durabilidade do aparelho
O ar-condicionado, que deveria trazer conforto, pode se transformar em fonte de incômodo quando exala odores desagradáveis. Apesar de refrigerar o ambiente e o tornar mais agradável, o aparelho pode ser fonte de dor de cabeça quando não funciona corretamente.
A seguir, entenda por que isso ocorre, quais os riscos envolvidos e o que você pode fazer para manter o aparelho funcionando bem e sem cheiro ruim.
Leia mais
Cheiro ruim no ar-condicionado: por que fede?
Três fatores têm papel central na origem dos odores: a falta de manutenção, a instalação incorreta e a umidade excessiva.
Conforme explica o especialista Romenig Magalhães, da empresa de climatização e eletrodomésticos Gree, essas condições criam ambiente propício para fungos e bactérias.
Quando filtros, serpentinas e bandeja de drenagem não são limpos regularmente, resíduos orgânicos ficam retidos e o ar que circula transporta esse cheiro ruim.
Além disso, ambientes com grande umidade ou equipamentos cuja instalação elétrica está mal dimensionada agravam o problema: o acúmulo de água favorece mofo, e variações de tensão podem afetar a drenagem, provocando água parada que cheira mal.
Cheiro ruim no ar-condicionado: mais do que mau cheiro
O odor ruim não é apenas um desconforto: ele pode sinalizar problemas maiores. Um aparelho sujo ou com drenagem comprometida faz o compressor trabalhar mais para alcançar a temperatura desejada, o que leva a um consumo maior de energia e reduz a vida útil do equipamento.
Em ambientes muito úmidos como clínicas, banheiros integrados ou espaços sem ventilação, o risco de contaminação por fungos e bactérias torna-se ainda mais real.
Esses problemas podem afetar a saúde respiratória de pessoas sensíveis, alérgicas e crianças.
Dicas valiosas de como evitar e resolver o problema
- Limpe os filtros a cada mês: retire-os, lave com água corrente, deixe secar completamente antes de recolocar no aparelho.
- Verifique a drenagem: se houver gotejamento, água acumulada ou mangueira entupida, acione um técnico.
- Evite usar produtos de limpeza agressivos: alguns químicos podem corroer componentes ou deixar resíduos que pioram o cheiro.
- Controle a umidade no ambiente: prefira ventilação natural ou use desumidificadores se o local for muito úmido.
- Agende manutenção completa a cada seis meses com assistência técnica: isso inclui higienização de dutos, verificação de vazamentos e revisão elétrica.