Ar-condicionado: como tirar o mau cheiro? Veja dicas valiosas

Problemas no ar-condicionado podem afetar a saúde respiratória de pessoas sensíveis / Crédito: Reprodução/ Sebrae

O ar-condicionado, que deveria trazer conforto, pode se transformar em fonte de incômodo quando exala odores desagradáveis. Apesar de refrigerar o ambiente e o tornar mais agradável, o aparelho pode ser fonte de dor de cabeça quando não funciona corretamente. A seguir, entenda por que isso ocorre, quais os riscos envolvidos e o que você pode fazer para manter o aparelho funcionando bem e sem cheiro ruim.