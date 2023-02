Covid-19: quase 90% da população cearense tomou ao menos duas doses de vacina

O secretário executivo de Vigilância em Saúde do Ceará, Antônio Lima Neto (Tanta), apresentou os percentuais da cobertura vacinal da Covid-19 no Estado. De acordo com a pasta, o percentual é de 88,9% da população cearense imunizada com a primeira e a segunda doses da vacina contra a Covid-19. O levantamento considera dados atualizados no dia 8 de fevereiro.

O índice de quase 90% do Estado vacinado com o esquema primário reconhece que 82 municípios tiveram número maior ou igual a 90% dos habitantes vacinados com a D1 e a D2. Além disso, nenhum município cearense foi registrado com menos de 50% da população imunizada com, pelo menos, as duas primeiras doses. Para o secretário executivo, a quantidade é elevada e positiva.

“É bem alta, daí o fato de que alguns especialistas epidemiologistas apostaram que as ondas finais não iriam causar grande mortalidade no Estado do Ceará e em outros estados brasileiros e acertaram. É um dado muito bom. Não são todos os países do mundo que tem algo próximo a isso”, afirma.

Já na cobertura vacinal do 1º reforço da vacinação, com a D3, o percentual cai para 71,6% no Ceará, sendo que apenas 15 dos 184 municípios cearenses alcançaram um número maior ou igual a 90% da população com a terceira dose aplicada.

Para a 4ª dose, o levantamento da Sesa aponta para 65,7% de cobertura vacinal no Ceará, contando com 28 municípios com número maior ou igual a 90% do segundo esquema de reforço aplicado em seus habitantes.

Apesar das quedas nos percentuais das coberturas vacinais quando comparadas ao do esquema primário (D1 e D2), o de 1º reforço (D3) e o de 2º reforço (D4) também representam um quantitativo positivo, de acordo com o secretário executivo de Vigilância em Saúde, Antônio Lima Neto (Tanta).

“Da D1 e D2 para a D3 e D4, você cai um pouquinho, mas não deixa de ser extremamente relevante ter um esquema de quarta dose com mais de 65% de cobertura no Estado do Ceará. Diante de tudo o que aconteceu nesses quatro últimos anos, de ataques constantes à vacina, de hesitação vacinal crescente, alcançar isso não é irrelevante”, afirma.



