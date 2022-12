Covid Ceará: 36 morreram em dezembro, entre eles um bebê com menos de 1 ano

No Ceará, 36 pessoas morreram vítimas de Covid-19 neste mês de dezembro. Dado corresponde aos registros até as 9h43min desta terça-feira, 27, da plataforma IntegraSUS, da Secretaria Estadual da Saúde (Sesa). Dentre os pacientes, um bebê de menos de um ano.

Do total, 12 pacientes que foram a óbito tinham 80 anos ou mais — a maior parcela —; nove tinham entre 71 e 79 anos; cinco tinham entre 61 e 70 anos. Na faixa etária entre 41 e 50 anos, dois pacientes faleceram. Conforme a plataforma, sete óbitos não têm idade informada.

O número de mortes de dezembro (36) foi o maior em quatro meses. Em agosto, o número de óbitos foi 42 e em agosto chegou a 200. Entre junho e julho, o Estado passou pela quarta onda de disseminação da doença, impulsionada pelas subvariantes BA.4 e BA.5 da Ômicron.

Em setembro e outubro, os números de óbitos caíram para quatro e três. Em novembro, foram 27 pacientes com esse desfecho. A quinta onda de casos foi registrada em novembro, causada pela subvariante BQ.1, que descente da BA.5.

Entre 1º e 26 de dezembro, período cujos dados estão disponíveis na plataforma, foram 20.969 casos confirmados. Outros 6.588 ainda estão sob investigação.

Dos 187 municípios cearenses, 20 registraram óbitos pela doença neste mês. A maioria das cidades é localizada na região do Cariri, no sul do Estado. Juazeiro do Norte teve a maioria de mortes pela doença no mês, sete. Crato e Icó tiveram quatro, cada.

Desde o início da pandemia, em março de 2020, foram confirmados mais de 1,4 milhão de casos 28.066 óbitos em decorrência da doença. A letalidade durante o período é de 2.

Municípios com registros de mortes em dezembro de 2023

Aquiraz - 1

Araripe - 1

Assaré - 1

Barbalha - 1

Barreira - 1

Caucaia - 1

Cedro - 1

Crato - 4

Ererê - 1

Eusébio - 1

Farias Brito - 2

Fortaleza - 1

Ico - 4

Jaguaruana - 1

Jardim - 1

Juazeiro do Norte - 7

Limoeiro do Norte - 2

Maracanaú - 3

Paracuru - 1

Várzea Alegre - 1



