Negros são cerca de 60% dos casos confirmados de Covid no Ceará

Se passaram 1.000 dias desde a introdução do vírus Sras-CoV-2 no Ceará

Com mais de 800 mil registros, negros representam cerca de 60% dos casos confirmados de Covid no Ceará, em mil dias. O grupo racial inclui pessoas pretas e pardas conforme as definições do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Essa população também lidera o número de registros de óbitos, quando a raça foi registrada. Entretanto, cerca de 48% dos registros de óbitos não possuem registro de raça/cor.

Jovens de 18 a 30 anos representam a faixa etária com mais casos confirmados de Covid no Ceará: cerca de 323 mil, em 1000 dias. Porém, observa-se que o número de óbitos cresce à medida que cresce a faixa etária, sendo mais letal nos idosos.

1.000 dias de Covid-19 no Ceará

Ao observar a evolução dos casos confirmados, percebe-se a força da variante Ômicron na região, que elevou a média móvel da doença ao pico de 11.824 casos confirmados, em 20 de janeiro de 2022.

Em contrapartida, a evolução temporal do número de óbitos evidencia também o papel da vacinação na redução da mortalidade da doença. O número de óbitos é maior somente nas duas primeiras ondas de pandemia, e arrefece nas demais, como mostra o gráfico abaixo.

Com quase 240 mil registros, janeiro de 2022 concentra a maior quantidade de casos confirmados de Covid no Ceará, em toda a série histórica. Neste período, o Ceará e o Brasil vivenciaram a 3º onda de casos, com a variante Ômicron. Em contraste, o maior número de óbitos foi registrado em Maio de 2020 (4.277) e, em seguida, em Abril de 2021(4.147).





Metodologia

Os dados foram coletados a partir da API do IntegraSUS, plataforma da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará (Sesa) e compreendem o período de 01/01/2020 a 01/12/2022. Estão disponíveis nesta base de dados, o número diário de casos confirmados, óbitos, exames e casos suspeitos.

Foram realizadas coletas da distribuição etária e da raça/cor dos óbitos e casos confirmados de Covid no estado. Os códigos e procedimentos utilizados na coleta e análise estão disponíveis neste notebook.

Como forma de garantir a integridade e confiabilidade deste material, disponibilizamos a metodologia detalhada do projeto, as fontes utilizadas e nossas análises, assim como os dados agregados e o conjunto de códigos desenvolvidos, na página do GitHub da DATADOC.

Análise e Visualização de Dados: Alexandre Cajazeira

Edição DATADOC: Thays Lavor







