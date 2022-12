Covid Fortaleza: quinta onda "pode" ter atingido o pico, diz SMS

Média móvel de casos reduziu 64% em duas semanas, de acordo com boletim da Secretaria Municipal da Saúde

É "possível" que a quinta onda de Covid-19 em Fortaleza tenha atingido o pico de transmissão e iniciado um período de diminuição. A avaliação é da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), considerando a "importante" queda do número de casos nas duas últimas semanas e a tendência de redução na positividade de amostras para exames.

A média móvel atual de casos (105,7) foi 64% menor do que a registrada duas semanas atrás (291,1), segundo boletim epidemiológico publicado pela pasta nesta terça-feira, 6.

Das 1.580 amostras (RT-PCR) analisadas pelos laboratórios da rede pública, 477 deram resultado positivo. Com isso, a taxa de positividade das amostras (RT-PCR) foi de 30,2%. Exames foram de residentes de Fortaleza colhidos entre os dias 29 de novembro e 5 de dezembro.

Segundo o boletim, o cenário atual ainda é de circulação viral elevada, mas com tendência de redução. "A introdução das sublinhagens da ômicron BQ.1 e, posteriormente, da BE.9 é, provavelmente, o principal fator associado ao aumento de casos neste novo ciclo", aponta.

A secretaria alerta que "faz-se necessário monitoramento rigoroso do comportamento de disseminação de ambas as sublinhagens da ômicron (BQ.1; BE.9) identificadas no Município".

Mas a pasta pondera que apesar de as duas sublinhagens citadas terem alta transmissibilidade (escape vacinal), não há evidência de que produzam casos mais graves.

Neste cenário, o uso de máscaras no transporte público, em demais ambientes fechados e de aglomeração continua "fortemente recomendado".



Além da adoção de medidas não farmacológicas pelos grupos mais vulneráveis, o aumento da cobertura vacinal com esquema completo em todas as faixas etárias é "estratégia crucial de prevenção e controle da doença".

