Covid-19: Anvisa autoriza venda de álcool 70% líquido

Medida foi adotada de forma extraordinária e tem validade de 90 dias; objetivo é ampliar oferta de produtos que possam reduzir transmissão do coronavírus

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizou nessa quinta-feira, 17, a venda de álcool líquido em concentração de 70%. A decisão é provisória, com validade de 90 dias.

Segundo a Agência, o objetivo é ampliar a oferta de produtos que possam reduzir a transmissão do coronavírus. Com a descoberta de uma nova subvariante, os casos de Covid-19 têm aumentado diariamente no Brasil.

Para serem comercializados, os produtos precisam ter regularização na Anvisa. Anteriormente, o álcool nesta concentração só poderia ser vendido para empresas e com finalidades específicas, como limpeza industrial.

A outra forma de álcool a 70%, cuja venda já era permitida, é em gel. O produto não sofreu alterações na regulamentação.

