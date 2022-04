Testagem para Covid-19 em Fortaleza: saiba onde fazer

Postos de testagem do Hotel Excelsior e do Aeroporto Pinto Martins continuam funcionando

Os postos de testagem para Covid-19 do Hotel Excelsior, no Centro de Fortaleza, e do Aeroporto Pinto Martins, continuam funcionando. A Secretaria da Saúde do Estado (Sesa) afirma que, mesmo o Ceará apresentando pelo momento de maior controle dos indicadores da doença, é preciso monitorar e rastrear os casos suspeitos de infecção.

Os exames realizados são o de RT-PCR, com coleta por swab nasal (haste flexível nas narinas) e os resultados podem ser acompanhados pela plataforma Saúde Digital, estando disponíveis entre 48h e 72h após a coleta.

Postos de testagem

Hotel Excelsior

Onde: Praça do Ferreira (Rua Guilherme Rocha, 172

Como: atende às demandas espontâneas por ordem de chegada. Há distribuição de senhas pela manhã e pela tarde, com capacidade de receber até 300 pessoas por dia.

Quando: segunda à sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 16h

Aeroporto Pinto Martins

Direcionado a passageiros de desembarque

