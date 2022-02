Covid-19: uma a cada quatro pessoas testadas nos centros do Sesi tem resultado positivo

Entre os dias 10 e 31 de janeiro, 16.983 cearenses realizaram testes para detecção da Covid-19 nas seis unidades do Sesi Ceará. No total, 26% dos resultados foram positivos. Ou seja, uma a cada quatro pessoas testadas estavam com o coronavírus.

Realizados em três unidades em Fortaleza, uma em Juazeiro do Norte, uma em Sobral e outra em Maracanaú, os testes são gratuitos. Os interessados devem agendar o exame na plataforma Saúde Digital, que abre horários às segundas e quintas-feiras.

Os centros, abertos em parceria com a Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), esperam dobrar o total de exames realizados. A expectativa é que mais de 32 mil pessoas sejam testadas neste mês de fevereiro.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

4.364 diagnósticos confirmados

A unidade do Sesi Parangaba foi a que mais realizou testes, totalizando 3.594. Destes, 855 deram positivo. Em seguida, a unidade em Maracanaú realizou 3.476 testes, com 915 resultados positivos. Em terceiro lugar no número de testagens ficou a unidade da Barra do Ceará, com 3.411 testes aplicados e 772 positivos.

No Sesi do Centro de Fortaleza, foram 2.454 testes aplicados e 720 positivados. Já a unidade de Sobral realizou 2.264 testes, sendo 593 resultados positivos e, em Juazeiro do Norte, foram 1.784 testes, sendo 509 resultados positivos.

Os números demonstram que, do total de pessoas que buscaram atendimento nos centros de testagens do Sesi Ceará, 4.364 tiveram diagnóstico confirmado para Covid-19.

Tags