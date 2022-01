Casos de Covid nos EUA caem 6% ante semana anterior, mas mortes sobem 20,9%

Seguindo as novas infecções, as hospitalizações recuaram cerca de 8% na semana nos EUA, a 19,8 mil, de acordo com a chefe do CDC.

A diretora do Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos (CDC, na sigla em inglês), Rochelle Walensky, informou nesta quarta-feira que a média diária de novos casos de covid-19 no país recuou cerca de 6% na última semana ante a anterior, para 692,4 mil, mas as mortes pela doença subiram 20,9% no intervalo, a 2,166 mil.

O aumento da taxa de mortalidade durante a atual onda da variante Ômicron, apesar de menor que a vista durante o surto da Delta, mostra que a nova cepa não é "leve", disse Rochelle Walensky. "Ainda estamos enfrentando uma alta carga geral de casos. Importante notar, mais branda que a Delta não significa leve", afirmou.

Seguindo as novas infecções, as hospitalizações recuaram cerca de 8% na semana nos EUA, a 19,8 mil, de acordo com a chefe do CDC.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Coordenador da Casa Branca no combate à pandemia, Jeff Zients ressaltou que os EUA chegaram à marca de 70% da população idosa elegível vacinada com uma terceira dose das vacinas, enquanto cerca de metade dos adultos elegíveis receberam a chamada "dose de reforço".

Ele também destacou que o país já enviou por volta de 400 milhões de doses dos imunizantes a pelo menos 112 países.

Tags