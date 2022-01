Município de Farias Brito tem aumento de mais de 200% nas testagens de Covid-19

Aumento nas testagens em Farias Brito se deu, principalmente, pelo elevado número de pessoas com síndromes gripais atualmente no município

O município de Farias Brito, no Ceará, apresentou aumento de mais de 200% na quantidade de testagens realizadas para detecção da Covid-19 em 2022. A crescente nos números se deu em comparação à quantidade de testes feitos em dezembro do ano passado, antes das festividades de final de ano.

Segundo a titular da Secretaria da Saúde (Sesa) de Farias Brito, Marcleide Nascimento, em entrevista à rádio CBN Cariri nesta quinta-feira, 20, cerca de 30 a 40 testes eram realizados por dia no município. Nas duas primeiras semanas de janeiro, no entanto, a quantidade passou a ser de 150 testagens diárias. Sobre o assunto Brasil bate recorde com 204 mil casos de Covid-19 em 24 horas

A titular explicou à jornalista Nildenia Damasceno que apesar do número elevado, os casos de Covid-19 no município estão controlados, com 12,47% de pacientes positivos para a doença. O índice maior de procura para a realização de testes se deu pelo aumento de casos de síndromes gripais.

"Nós temos um índice muito grande de síndromes gripais aqui dentro do município. Nós tivemos que criar toda uma logística, principalmente com relação aos pacientes sintomáticos, para que a gente fizesse a testagem para saber a real situação epidemiológica do município", pontuou Marcleide.

As testagens no município estão sendo realizadas no Hospital Geral de Farias Brito, que tem contado com uma equipe médica à parte para atender pacientes sintomáticos de Covid e de síndromes gripais, segundo informações da titular. "Lá, são feitos os testes tanto de antígeno como o de coleta do PCR-RT", explicou.

Caso o paciente precise de medicação, ela é fornecida dentro do próprio hospital a fim de evitar a circulação de pessoas doentes dentro do município em busca de remédios. A procura por atendimento médico também apresentou aumento nos postos de saúde e na Unidade Sentinela da região.

"Tudo está sob controle. Nós estamos dentro da média e estamos tendo esse cuidado para que não venhamos a nos encontrar em uma situação pior mais na frente [...] O mais importante é que nós não estamos com nenhum paciente interno grave. Temos, hoje, dez pacientes internos com suspeita de Covid, mas nenhum caso ainda confirmado", informou Marcleide.

Vacinação no município

A titular da Secretaria da Saúde (Sesa) de Farias Brito reforça sobre a importância da vacinação para a população do município neste momento de aumento de casos. Marcleide Nascimento informa que pessoas que ainda precisam tomar a segunda dose do imunizante devem procurar os postos de saúde da região.

Além da vacinação, a titular recomenda que os cuidados básicos continuem sendo mantidos para frear o avanço das contaminações. "É preciso reforçar todas as medidas de segurança, como o cuidado com as aglomerações, manter o distanciamento, o uso da máscara e a higienização das mãos", pontuou.

Atualmente, Farias Brito já vacinou 14.462 pessoas com as duas doses do imunizante e 4.945 pessoas com doses de reforço, de acordo com o Vacinômetro do município. "Hoje, nós estamos com quase 90% da população imunizada com as duas doses e 30% com a dose de reforço", informou Marcleide.

O município também iniciou a vacinação para o público infantil nesta quinta-feira, 20. "Nós temos em torno de 1.200 crianças de 5 a 11 anos, onde recebemos 170 doses para começarmos a vacinar as crianças de 11 anos e, assim, vão sendo chamadas sucessivamente", completou a titular.

