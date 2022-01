Voo Barcelona-São Paulo faz parada em Fortaleza após piloto testar positivo para Covid-19

Um voo que seguia de Barcelona, na Espanha, para São Paulo teve uma parada no Aeroporto de Fortaleza na tarde desse domingo, 9. Segundo a companhia aérea Latam, um dos três comandantes foi diagnosticado com Covid-19 antes do embarque.

Em nota, a empresa explicou que o piloto com teste positivo ficou na Espanha, onde permanece em recuperação. "O voo até Fortaleza, portanto, foi conduzido por dois comandantes, que atingiram o limite de horas trabalhadas de acordo com a Lei do Aeronauta vigente".

Ainda no comunicado, a companhia aérea informou os passageiros devem embarcar de Fortaleza para Guarulhos no voo LA9001, com decolagem prevista para 17 horas desta segunda-feira, 10. Os passageiros em conexão vão ser acomodados em outros voos da companhia a partir de São Paulo para seus respectivos destinos finais.

Neste sábado, 8, a Latam anunciou o cancelamento de 47 voos domésticos e internacionais previstos até 16 de janeiro. Na listagem divulgada pela empresa, nenhum voo ajustado passa pelo Aeroporto Internacional de Fortaleza. De acordo com a companhia aérea, passageiros que forem afetados podem remarcar suas viagens sem nenhuma tarifa adicional ou pedirem o reembolso do valor pago.

