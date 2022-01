Covid-19: Ceará recebe 317 mil doses de Pfizer nesta sexta, 7

No Estado, 70% da população que completou o esquema vacinal contra a Covid-19. Lote será destinado à aplicação da dose de reforço

O Ceará recebe nesta sexta-feira, 7, um lote com 317.070 doses de vacinas da Pfizer/BioNTech contra Covid-19. A remessa vai ser utilizada para aplicação das doses de reforço (D3) no Estado, conforme divulgou o governador Camilo Santana.

"Boa notícia para a sequência da imunização dos cearenses. A vacinação é importantíssima para a proteção diante do aumento de casos de síndrome respiratória. Pessoas imunizadas estão mais protegidas e, mesmo se pegarem a doença, correm menos risco de agravamento e internação", publicou nas redes sociais.

Vacinômetro

No Estado, mais de 6,4 milhões de pessoas completaram o esquema vacinal contra a Covid-19 (duas doses de AstraZeneca, CoronaVac, Pfizer ou dose única da Janssen). A quantidade equivale a 70,13% do total das 9,2 milhões de pessoas que residem no Estado.

Quanto à população que recebeu a primeira dose (D1), são 7 milhões de pessoas, contabilizando 76% da população cearense. Já com a terceira dose (D3), são 1.333.052 pessoas que tiveram a imunização reforçada.

Ao todo, são 14.854.496 doses, conforme dados da plataforma Vacinômetro, da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), consolidadas às 17 horas, de terça-feira, 4. A vacinação contra a doença no Estado teve início no dia 18 de janeiro de 2021.

