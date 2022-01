Governador Camilo Santana recebe 3ª dose da vacina contra a Covid-19

O governador Camilo Santana (PT), 53 anos, recebeu a terceira dose (D3) da vacina contra a Covid-19, na tarde desta segunda-feira, 3, no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza. A segunda aplicação (D2) do chefe do Executivo ocorreu no dia 3 de setembro, no posto de saúde Miriam Porto Mota, no bairro Dionísio Torres, na Capital.

Por meio das redes sociais, o governador destacou o reforço na imunização contra a doença. “Recebi há pouco a 3ª dose da vacina contra a Covid. Essa dose de reforço é fundamental para aumentar a proteção contra a doença e, em caso de infecção, para que não haja agravamento do quadro de saúde, nem internação”, disse Camilo.

O chefe do Executivo ainda reiterou a importância de todos se vacinarem contra a doença. “Apenas a imunização em massa conseguiremos superar de vez essa pandemia”, complementou o governador. A primeira aplicação (D1) da vacina no gestor ocorreu em 12 de junho de 2021, também no Centro de Eventos.

Recebi há pouco a 3ª dose da vacina contra a Covid. Essa dose de reforço é fundamental para aumentar a proteção contra a doença e, em caso de infecção, para que não haja agravamento do quadro de saúde, nem internação. (cont) pic.twitter.com/EywdyfcZb7 — Camilo Santana (@CamiloSantanaCE) January 3, 2022

Campanha de vacinação



A aplicação da dose de reforço em pessoas abaixo de 60 anos de idade ocorre desde novembro. A ampliação da vacinação nesse público foi anunciada no mesmo mês pelo Ministério da Saúde. Antes, apenas idosos acima de 60 anos, pessoas imunossuprimidas e trabalhadores da saúde estavam recebendo a D3.

Além disso, no dia 7 de dezembro, o Ceará informou que reduziu o intervalo de aplicação da 3ª dose da população acima de 18 anos para quatro meses, a partir da data de aplicação da 2ª dose, em todo o Estado. A medida foi anunciada por Camilo após decisão da Comissão Intergestores Bipartite do Ceará (CIB-CE).

Na campanha de vacinação contra a doença no Brasil, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou o uso da vacina produzida pelo consórcio Pfizer-BioNTech, a Comirnaty, contra a covid-19 em crianças com idade de 5 a 11 anos.

No Ceará, a Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) liberou o cadastramento do público infantil para a vacinação. No entanto, a data do início da campanha ainda não foi divulgada pela gestão estadual. Conforme Camilo, o início da imunização nesse pública dependerá do envio de novas doses da vacina pelo Ministério da Saúde.

Nesta segunda-feira, 3, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, informou que as vacinas contra a Covid-19 para crianças de 5 e 11 anos de idade começarão a chegar ao Brasil na segunda quinzena de janeiro.

Na campanha de vacinação contra a Covid-19 no Ceará, todos os municípios cearenses já começaram a vacinar a população em geral. A nova etapa da campanha acontece de forma escalonada por ordem decrescente de idade, a partir dos 59 anos.

Além disso, todos os municípios cearenses iniciaram a vacinação de adolescentes de 12 a 17 anos. Para receber a vacina, as pessoas devem estar devidamente cadastradas na plataforma Saúde Digital, da Sesa.

