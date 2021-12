Colômbia detecta primeiros três casos de variante Ômicron

Detectada pela primeira vez em novembro na África do Sul, a nova cepa está presente em pelo menos 80 países

A Colômbia anunciou nessa segunda-feira, 20, os três primeiros casos da variante Ômicron do coronavírus em dois viajantes dos Estados Unidos e um da Espanha, informou o Ministério da Saúde.

"Dois foram identificados em Cartagena e um em Santa Marta (norte); sendo dois colombianos e um cidadão norte-americano", afirmou a autoridade sanitária em nota, sem dar detalhes sobre o estado de saúde ou nível de vacinação dos viajantes.

O responsável pela pasta, Fernando Ruiz, garantiu que ainda não foi identificada "nenhuma circulação comunitária" de ômicron no país.

Detectada pela primeira vez em novembro na África do Sul, a nova cepa está presente em pelo menos 80 países e é considerada mais contagiosa que suas antecessoras.

A ômicron tornou-se dominante nos Estados Unidos e pode se tornar a principal variante da União Europeia em janeiro, segundo autoridades.

Com 50 milhões de habitantes, a Colômbia detectou mais de 5 milhões de infecções e cerca de 129.400 pessoas morreram de covid-19 desde o início da emergência sanitária em março de 2020.

Depois de passar pela fase mais crítica da pandemia entre abril e julho, com registros diários de casos e óbitos, a circulação do vírus foi interrompida graças à campanha de vacinação que já protege mais da metade da população com esquemas completos.

