Vacinas são eficazes contra a variante Ômicron, diz OMS

A Organização Mundial da Saúde (OMS) revelou, nessa terça-feira, 7, que as vacinas são eficazes contra a nova variante ômicron, detectada em 11 de novembro de 2021, em Botsuana, que faz fronteira com a África do Sul. Ao que tudo indica, os imunizantes protegem os infectados que desenvolvem doença grave.

"Não há razão para duvidar", disse o responsável pela resposta de emergência em saúde pública da OMS, Michael Ryan, em entrevista. "Temos vacinas muito eficazes que se mostram potentes contra todas as variantes até agora, em termos de gravidade da doença e hospitalização, e não há razão para acreditar que não seja o caso", completou.

Atualmente, a nova cepa já foi foi registrada em cerca de 40 países.

Pfizer e BioNTech afirmam que três doses da vacina neutralizam ômicron

As farmacêuticas BioNTech e Pfizer disseram nesta quarta-feira, 8, que três doses de suas vacinas neutralizam a nova variante ômicron. Segundo as empresas, estudos preliminares apresentaram um resultado obtido um mês após a terceira dose que é comparável ao observado após duas doses contra a cepa original.

