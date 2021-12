Covid-19: alérgicos possuem menos riscos de contrair doença, diz estudo

Um estudo realizado pela Universidade Queen Mary de Londres apontou que pessoas com doenças alérgicas possuem um risco menor em até 38% de desenvolver Covid-19. Na pesquisa, foram analisados dados como idade, histórico familiar, estilo de vida, peso, altura, uso de medicamentos, etc, de 16 mil pessoas que responderam de forma online.

Apesar da pesquisa ter iniciado com 16 mil pessoas, apenas 14,3 mil permaneceram respondendo até chegar ao último questionário. Durante o estudo, apenas 446 pessoas (quase 3%) contraíram Covid-19 e outras 32 pessoas precisaram ficar hospitalizadas.

Na pesquisa, entre as principais razões que foram relacionadas ao aumento no risco de contrair Covid-19, se destacaram: ambientes lotados, ambientes públicos fechados, profissões com contato direto com outras pessoas, etnia asiática, sobrepeso e obesidade.

Os dados que mais surpreenderam no estudo foi de que fatores como idade avançada, sexo masculino e outras condições subjacentes não estão associados a um risco elevado de infecção. Por ser um estudo observacional, não é possível determinar uma relação entre causa e consequência. Porém, os pesquisadores citam evidências que sugerem a diminuição da expressão da ACE2, proteína utilizada pelo novo coronavírus para entrar na célula e se multiplicar, em pessoas com doenças alérgicas.





