Terceiro caso da ômicron no Brasil é confirmado em São Paulo

Terceiro caso da ômicron no Brasil é confirmado pela Secretaria de Saúde de São Paulo nesta quarta-feira, 1°. Os dois primeiros casos foram registrados na terça-feira, 30, em um homem de 41 anos e uma mulher de 37, que chegaram de viagem da África do Sul. provenientes da África do Sul. A informação é do g1.

De acordo com o Instituto Adolfo Lutz, no terceiro caso, o sequenciamento genético infectado é de um homem de 29 anos que desembarcou no aeroporto internacional de SP, no final de novembro, após voltar da Etiópia.

A Secretaria de Saúde de São Paulo ainda confirmou que o homem estava vacinado com as duas doses da Pfizer e que não apresentava sintomas da doença ao desembarcar. Ele segue em isolamento domiciliar desde o último sábado, 27, e está sendo acompanhado pela vigilância do município de Guarulhos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Outros dois brasileiros infectados estavam vacinados

Nessa terça-feira, 30, um casal de missionários brasileiros, que moram na África do Sul, foram confirmados pelo Instituto Adolfo Lutz como os 2 primeiros casos da variante no Brasil. O secretário municipal da Saúde de São Paulo, disse, em entrevista à GloboNews nesta quarta, 1°, que o casal recebeu a dose única da vacina da Janssen na África do Sul.

Eles não moram no Brasil e, por conta disso, não tinham registro no sistema de monitoramento vacinal de SP. Atualmente, o casal está isolado e apresenta sintomas leves.

Tags