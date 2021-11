Variante ômicron estava presente na Holanda desde 19 de novembro

As autoridades de saúde da Holanda afirmaram nesta terça-feira (30) que a variante ômicron do coronavírus já estava presente no país em 19 de novembro, ou seja, uma semana antes do que se acreditava até agora. Também anunciaram que estão fazendo testes para descobrir se a variante se propagou rapidamente. O Instituto Holandês de Saúde e Meio Ambiente (RIVM) "detectou a variante ômicron em dois testes feitos no país em 19 e 23 de novembro, afirmou a instituição em um comunicado.

