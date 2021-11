Brasileiro chega da África do Sul com Covid-19; não se sabe se é a variante Ômicron

Brasileiro chegou de viagem da África do Sul neste sábado, 27, e testou positivo para Covid-19. Ainda não se sabe se sabe se ele tem a nova variante Ômicron, que tem se espalhado pelo sul da África e preocupa o mundo. O passageiro desembarcou no aeroporto de Guarulhos, Estado de São Paulo.

Sobre o assunto Restringir voos quando surge nova variante é medida eficaz?

O que se sabe sobre a nova variante ômicron do coronavírus

Após o resultado positivo, o passageiro foi colocado em isolamento para cumprir quarentena residencial. O monitoramento é feito pelos órgãos de saúde estadual e municipal, com acompanhamento do Ministério da Saúde.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O passageiro apresentou ao chegar exame PCR negativo para Covid-19 realizado, no máximo, 72 horas antes do voo. Porém, às 21h12min, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) tomou conhecimento do resultado do novo teste RT-PCR, feito no laboratório no aeroporto, com resultado positivo.

Sobre o assunto Anvisa atualiza lista de restrições de voo para mais quatro países da África

Variante Ômicron chega a quatro continentes; Holanda confirma 13 casos

Pandemia: cuidados devem ser mantidos com variante Ômicron

Já há casos confirmados da nova variante em quatro continentes. Além da África, Alemanha, Bélgica, Dinamarca, Itália, Reino Unido e Holanda, na Europa; Hong Kong e Israel, na Ásia; e Austrália, na Oceania, têm diagnósticos positivos.

A nova variante levou o Brasil a fechar as fronteiras aéreas, a partir de segunda-feira, para passageiros de África do Sul, Botsuana, Eswatini, Lesoto, Namíbia e Zimbábue. Restrições têm sido adotadas na Europa, Estados Unidos e Canadá desde sexta-feira.

Tags