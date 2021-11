Covid-19: cerca de 10 mil alunos da rede municipal de Fortaleza faltaram ao agendamento da vacina

Aproximadamente dez mil adolescentes de 12 a 17 anos faltaram ao agendamento da vacinação contra a Covid-19 em Fortaleza. O número foi obtido a partir de um mapeamento realizado pela rede municipal de ensino. Para imunizar esse público, a Secretaria Municipal da Educação (SME), em parceria com a Secretaria Municipal da Saúde (SMS), disponibiliza cerca de 50 ônibus escolares para levar os estudantes, que devem receber a primeira dose (D1).

A ação vai até sexta-feira, 19, e os alunos são levados aos 93 pontos de imunização que fazem parte da força-tarefa. O anúncio foi feito nesta terça-feira, 16, pelo prefeito José Sarto (PDT) em publicação nas redes sociais.

Antes do início das aulas presenciais de forma escalonada, todas as unidades de ensino já funcionavam como pontos de cadastramento para vacinação dos alunos e seus familiares, com o objetivo identificar aqueles que ainda não estavam cadastrados.



A Prefeitura de Fortaleza iniciou a vacinação para o público adolescente de 12 a 17 anos no dia 25 de agosto. A imunização começou priorizando os jovens restritos ao leito, que foram vacinados em domicílio pelas equipes da Atenção Primária à Saúde. No último mês de outubro, a aplicação da segunda dose (D2) da imunização foi antecipada para esse público em até um mês. Atualmente, a Capital tem 266.101 adolescentes imunizados, sendo 65,2% com D1 e 34,7% com D2.

