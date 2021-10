No Brasil, 47,49% da população está completamente imunizada contra a Covid-19

Cerca de 70,49% da população, o equivalente a 150.362.754 brasileiros, o já tomou pelo menos a primeira dose (D1) da vacina contra o novo coronavírus. Os dados foram divulgados pelo Ministério da Saúde, na sexta-feira, 15. Dados também mostram que 47,49% da população está completamente imunizada (duas doses de AstraZeneca, CoronaVac, Pfizer ou dose única da Janssen).

Segundo a pasta, foram aplicados cerca de 101.302.855 imunizantes destinados a D2 e a vacina de dose única. Ao todo, foram administradas mais de 251.664.609 doses de imunizantes. As estimativas levam em consideração a projeção populacional para 2021, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que estipula o quantitativo de 213,3 milhões de habitantes.

Sobre o assunto Ceará tem 47% da população que completou o esquema vacinal contra Covid-19

Covid-19: Brasil tem 183 mortes e 7 mil casos nas últimas 24 horas

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O MS também anunciou que 3.129.475 doses de reforço (D3) foram aplicadas, correspondente a 1,47% dos brasileiros. Até o momento, esta etapa da vacinação contempla os idosos com mais de 70 anos, imunossuprimidos, além dos profissionais da saúde.

No Ceará, 4.340.409 pessoas (47,24%), de um total de 9,2 milhões que residem no Estado, completaram o esquema vacinal. Conforme dados da plataforma Vacinômetro, da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), consolidadas às 17 horas desse domingo, 17, mais de seis milhões de pessoas receberam a vacina, contabilizando 69% da população. Com a terceira dose da vacina, já são 103.025 cearenses que tiveram a imunização reforçada.

Tenha acesso a todos os colunistas. Assine O POVO+ clicando aqui

Tags