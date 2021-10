Covid-19: adolescentes que perderam D1 poderão ser vacinados a partir do próximo dia 4

Adolescentes que perderam o agendamento da primeira dose poderão se dirigir a três locais de atendimento: shoppings RioMar Kennedy e Iguatemi. Adultos acima de 18 anos também terão nova chance para receber a primeira dose do imunizante

Adolescentes de 12 a 17 anos que faltaram aos seus agendamentos para tomar a vacina contra a Covid-19 terão nova chance para receber o imunizante. A Prefeitura de Fortaleza inicia novo ciclo de aplicação da primeira dose para população dessa faixa etária em três locais: Centro de Eventos do Ceará e shoppings RioMar Kennedy e Iguatemi. O atendimento será de 9 às 17 horas, na data correspondente à idade, conforme calendário abaixo:

16 e 17 anos: segunda-feira, 4

14 e 15 anos: terça-feira, 5

12 e 13 anos: quarta-feira, 6

Para ser vacinado, é necessário levar documento de identidade com foto, CPF e comprovante de endereço, além da comprovação do agendamento anterior. Os adolescentes que não possuem RG poderão levar a certidão de nascimento junto a um documento com foto, que pode ser o Bilhete Único ou carteira estudantil.

População acima de 18 anos

Adultos com idade acima de 18 anos que faltaram ao agendamento anterior da primeira dose da vacina contra a Covid-19 também terão uma nova chance. A população dessa faixa etária deverá comparecer a um dos locais de atendimento: Sesi Parangaba, Shopping RioMar Fortaleza ou nos Cucas (Barra, Jangurussu, Mondubim e José Walter), na data correspondente à idade. Confira calendário:

25 anos: sexta-feira, 1º

24 anos: segunda-feira, 4

23 anos: terça-feira, 5

22 anos: quarta-feira, 6

21 anos: quinta-feira, 7

20 anos: sexta-feira, 8

19 anos: segunda-feira, 11

18 anos: quarta-feira, 13

Terceira dose

Neste sábado, 2, haverá ainda a repescagem para os idosos acima de 70 anos que perderam o seu agendamento da terceira dose da vacina contra a Covid-19. Das 9 às 17 horas, o público poderá se dirigir a um dos 12 postos listados abaixo levando os documentos pessoais, cartão de vacinação e a comprovação do agendamento anterior para receber o imunizante.

Postos de Saúde disponíveis neste sábado, 2, para repescagem de terceira dose

Guiomar Arruda (Rua General Costa Matos, 6 – Pirambu)

Maria Aparecida (Av. K, 915 - Vila Velha)

Aida Santos (Rua Trajano de Medeiros, 813 - Vicente Pinzón)

Miriam Mota (Rua Cel. Jucá, 1636 – Aldeota)

Anastácio Magalhães (Rua Delmiro de Farias, 1679 - Rodolfo Teófilo)

Licinio Nunes (Rua 06, s/n - Quintino Cunha)

Dom Aloísio Lorscheider (Rua Betel, 1895 – Itaperi)

Valdevino de Carvalho (Rua Guará, S/N – Itaoca)

Argeu Hebster (Rua Geraldo Barbosa, 1095 - Bom Jardim)

Parque São José (Rua Des. Frota, s/n - Parque São José)

Acrísio Eufrasino (Cruzamento das ruas 12 e Palmeiras dos Índios – Pedras)

Jangurussu (Rua Estrada do Itaperi, 146 - Passaré)

