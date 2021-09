Hospital São José alcança marca de 1.500 pacientes recuperados da Covid-19

O Hospital São José (HSJ) registrou na última semana, a marca de 1500 pacientes recuperados de Covid-19 nos últimos dois anos na instituição. Para celebrar a conquista, nesta sexta-feira, 24, profissionais da unidade ergueram balões dourados, formando a frase “1.500 vidas salvas”. O momento contou com 50 colaboradores, entre funcionários da assistência e de outras áreas.

“Todas as vidas salvas possuem um valor incalculável para nós do Hospital São José. Pra quem participa dessa instituição, é um presente ter contribuído para que mais de mil e quinhentas famílias pudessem receber de volta seus parentes e, com isso, retomar a rotina. É um prazer enorme ver todas essas pessoas restabelecendo suas vidas e olhar para trás e saber que todo nosso trabalho e empenho valeram a pena”, afirma Edson Buhamra, diretor-geral do HSJ. Até esta quinta-feira, 23, o HSJ registrou 1.509 pacientes recuperados da doença.

Durante a celebração, também foi comemorado o aniversário do Sistema Único de Saúde (SUS). O serviço completou 31 anos neste mês. A ação foi organizada pela Assessoria de Comunicação do Hospital São José e pela equipe do Serviço Social da unidade. “O SUS é muito importante para a população brasileira, tendo em vista que, em cada dez brasileiros, sete utilizam o SUS de forma direta do ponto de vista assistencial, mas todos os brasileiros usam o SUS", declara Elisabeth Amaral, gerente do Serviço Social da unidade.

Segundo a gestora, o serviço foi aliado fundamental para a recuperação dos pacientes que passaram pela unidade. "Fica muito claro que, se nós não tivéssemos essa grande arquitetura do SUS, com seus níveis de atenção, dificilmente conseguiríamos realizar o enfrentamento à pandemia”, ressalta Elisabeth Amaral.

Vidas salvas

De acordo com dados contabilizados pelo Núcleo Hospitalar de Epidemiologia do HSJ, 675 pacientes venceram a Covid-19 no Hospital São José em 2020. Já neste ano, quando teve início a segunda onda da pandemia, 834 pessoas foram reabilitadas no equipamento. Já no ambulatório do pós-Covid, criado em abril de 2020, já foram realizados cerca de 800 atendimentos até agosto deste ano.

Enfrentamento à pandemia

Referência no tratamento de doenças infectocontagiosas, o Hospital São José recebeu o primeiro paciente diagnosticado com Covid-19 no dia 20 de março de 2020, cinco dias após a confirmação dos primeiros casos da doença no Ceará. A instituição, reconhecida pela qualidade dos serviços prestados e humanização no atendimento à população, precisou se adaptar aos desafios impostos pela pandemia. Além de investir na capacitação dos colaboradores, a unidade contratou 160 novos profissionais, entre médicos, enfermeiros, fisioterapeutas e funcionários de outras áreas.





