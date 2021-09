35,4% das UTIs adulto no Ceará estão ocupadas por pacientes com Covid-19

Com o avanço da vacinação e queda progressiva nos indicadores de transmissão da Covid-19, a taxa de ocupação das UTIs para pacientes com o novo coronavírus segue em queda no Ceará. Conforme dados da plataforma IntegraSUS, da Secretaria da Saúde do Estado (Sesa), o índice atual é de 37%. Nas enfermarias, o percentual é ainda menor, chegando a 20%. A média geral está abaixo de 50% desde o dia 19 de julho, cenário que contrasta com os meses de março e abril deste ano, quando o Estado atingiu 100% de ocupação durante o pico da onda de infecções. O monitoramento foi atualizado às 23h03min desta segunda-feira, 13, e considera tanto os hospitais públicos como os particulares localizados na Capital e no Interior.

Dentre as cinco macrorregiões de Saúde do Estado, o Sertão Central é a única com mais da metade da oferta de leitos ocupados (55%). Na sequência aparece a Região Metropolitana de Fortaleza (45%), seguida pelas regiões Norte (28%) e Cariri (28%). No Litoral Leste/Jaguaribe, não há mais leitos de UTI ativos, segundo a plataforma. Já em relação às enfermarias, os 29 leitos em oferta estão vazios.

Na contramão dos leitos adultos, nas UTIS pediátricas a média de ocupação tem oscilado para cima. Nos últimos sete dias, o indicador foi de 44% para 72%. Por outro lado, não há nenhum recém-nascido hospitalizado em UTI ou enfermaria por causa da Covid-19 no Ceará, conforme os índices da plataforma.



A queda na demanda por leitos é acompanhada por redução de casos e mortes em decorrência da infecção. Nos primeiros 13 dias de setembro, o média de novos casos positivos foi 81% menor em relação ao mesmo período do mês anterior. Durante o intervalo, o total de casos passou de 3.921 para 717. Houve queda também no número de óbitos, que passou de 79 para 27.

A pandemia perde força ao mesmo tempo em que a vacinação avança em todos os municípios cearenses. Considerando dados da ferramenta Vacinômetro, da Sesa, o percentual da população adulta que já tomou ao menos uma dose do imunizante contra a Covid-19 chega no Ceará chega a 63%. Foram 5,8 milhões de vacinas aplicadas para um universo de 9,2 milhões de habitantes em todo o Estado, segundo estimativa mais recente do IBGE. Já os vacinados com segunda dose (2,7 milhões), representam 29% do total de moradores.

Fila por leitos

Apesar da queda nos indicadores de ocupação na rede hospitalar do Estado, de forma geral, ainda há pacientes na fila de espera por leitos. Até a última atualização do IntegraSUS, dez pessoas estavam à espera por uma vaga no sistema de regulação da Sesa. Dessas, 2 aguardavam para serem transferidas a uma UTI e o mesmo número para leito de enfermaria.

