Mais de 400 mil adolescentes ainda não se cadastraram para serem vacinados contra Covid no Ceará

Considerando apenas quem já se cadastrou no Saúde Digital, que são 414 mil, total de vacinados chega a 39%. Porém, em relação à meta com base no total de pessoas entre 12 e 17 anos no Estado, que soma 824.226, percentual cai para 19%

162.711 adolescentes de 12 até 17 anos já foram vacinados contra a Covid-19 no Ceará. O número equivale 39% da estimativa de 414.002 pessoas dessa faixa etária feita pela Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) com base nos cadastros da Plataforma Saúde Digital. A pasta ressalta que a meta para a vacinação desse público, entretanto, é o dobro, contempla 824.226 meninos e meninas, com base nos números do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), de 2021. Considerando esse total, a porcentagem geral de imunização cai para 19,7%.

LEIA MAIS| Covid-19: metade dos municípios começou a vacinar adolescentes no Ceará

"A previsão da vacinação contra a Covid-19 nos adolescentes de 12 até 17 anos no Ceará depende da capacidade de vacinação dos municípios e envio de vacina da Pfizer pelo Ministério da Saúde", ressaltou por nota a secretaria.



92 municípios já iniciaram aplicação da primeira dose da vacina em adolescentes de 12 a 17 anos. Número corresponde à metade dos 184 municípios cearenses. O cronograma da aplicação da primeira dose da vacina nesse público ocorre conforme a organização de cada município. A Capital já está vacinando adolescentes de 12 anos.





Tags