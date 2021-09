Camilo anuncia a chegada de mais 231 mil doses de vacinas Pfizer ao Ceará

Em Juazeiro do Norte, na região do Cariri, o total de 105.108 pessoas ainda não realizaram o cadastro de vacinação contra a Covid-19 na plataforma Saúde Digital, da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa). O registro na plataforma garante a vacinação contra a doença no Estado e auxilia na distribuição das vacinas às cidades pelo Governo do Estado. No município, mais de 227 mil pessoas residem na cidade, conforme o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O número de faltosos no cadastro no município foram apontados em comparação da quantidade populacional do município com o número de cadastrados feitos no Saúde Digital. Conforme atualização da plataforma IntegraSuS, o total de 173.156 pessoas realizaram o registro na plataforma da Sesa. Os dados foram consolidados às 17h11min, desta quinta-feira, 2.

Na campanha de vacinação contra a doença na cidade, Juazeiro prossegue realizando a aplicação da primeira dose (D1) na população em geral, de 18 a 59 anos. O município contabiliza mais 60 mil pessoas que completaram o esquema vacinal contra a Covid-19 (duas doses de AstraZeneca, CoronaVac, Pfizer ou dose única da Janssen). A quantidade equivale a 21,69% da população.

Em relação às pessoas que receberam a D1, o município tem 151 mil registros. Os dados são do Vacinômetro, da prefeitura da cidade, divulgados na última segunda-feira, 30.

O POVO procurou a Prefeitura de Juazeiro do Norte por e-mail para saber quais providências o município deve adotar ou o que planeja para conscientizar e auxiliar no cadastro da vacinação contra a Covid-19 da população residente da cidade e aguarda resposta.

Como fazer o cadastro no Saúde Digital?

No Ceará, é preciso realizar o cadastro na plataforma Saúde Digital para a vacinação contra a Covid-19. O POVO explica como fazer o cadastro na plataforma.

1) Para se cadastrar, é preciso acessar o site Saúde Digital (vacinacaocovid.saude.ce.gov.br) e clicar em "Ainda não tenho cadastro";

2) Serão solicitadas informações básicas, como país de origem, CPF, nome completo, data de nascimento, nome da mãe, telefone para contato, sexo, raça/cor e informações profissionais. O fornecimento do Cartão Nacional de Saúde (CNS) é opcional;

3) A próxima fase pede dados de saúde para identificar se a pessoa faz parte de grupos prioritários. Também é questionado se você teve Covid-19 recentemente;

4) A última etapa do processo pede o endereço de residência da pessoa, que servirá de base para o agendamento no município de aplicação da vacina;

5) Após o preenchimento de todos os dados, será aberta uma página para a confirmação de todos os dados. Nela, a pessoa deve criar uma senha de acesso e informar um e-mail;

6) A Secretaria da Saúde enviará um link de confirmação do cadastro para o e-mail fornecido.

O que fazer se o e-mail de confirmação do cadastro não chegar?

Primeiro, confira todas as caixas do seu e-mail, como "spam" e "lixeira". Caso não encontre a mensagem, a Sesa disponibiliza o telefone gratuito 0800 275 1475 para questionamentos sobre o Cadastro Estadual de Vacinação. No site da Sesa e do Governo do Ceará, está disponível também o assistente virtual "Plantão Coronavírus".

