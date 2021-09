Vacinação em Fortaleza: confira o que fazer se perdeu o agendamento da primeira ou segunda dose

Considerada uma das mais belas praias do litoral cearense, Lagoinha é um distrito do município de Paraipaba e está localizada a cerca de 106,7 km de distância de Fortaleza. O pequeno vilarejo em formato de meia-lua recebeu este nome devido às inúmeras lagoas de água doce presentes na região, tornando-a o destino ideal para viajantes que buscam descanso em meio a um cenário natural deslumbrante.

Longe de badalações, o paraíso cearense da costa Oeste proporciona quietude em um ambiente litorâneo relaxante, sendo uma ótima opção para o lazer em família - o mar é tranquilo, com ondas moderadas e temperatura amena, ideal para o banho. Os coqueiros, marcas registradas da região, destacam-se na paisagem, seja nas dunas de areia alaranjada ou na extensa parede verde de mata nativa que separa à beira-mar da parte alta da vila.

Sobre o assunto Jericoacoara: onde fica, como chegar, o que fazer e tudo sobre a praia

Com uma boa estrutura turística, a praia é bem servida de hotel, restaurante e opções de passeios, que agradam variados tipos de bolsos e gostos. O mirante, a escadaria colorida, as lagoas, a orla e as falésias embelezam ainda mais o lugar. Lagoinha é terra de gente hospitaleira, dona de uma alegria contagiante, e não pode deixar de ser inclusa nos roteiros turísticos de quem busca uma praia tranquila, sombra e água fresca.

Praia de Lagoinha: onde fica e como chegar?

O caminho até Lagoinha é simples. A praia fica localizada no município de Paraipaba, a 95km de Fortaleza, pelas rodovias CE-090 e CE-085 – o equivalente a duas horas de viagem. De Paraipaba até Lagoinha são 12km, pela CE-162. As pistas são bem sinalizadas e possuem pouca movimentação.

Para se locomover de Paraipaba à Lagoinha algumas opções de transporte são oferecidas. A região não possui aplicativos como o Uber e 99 Pop. Caso você não possua transporte particular, as opções de locomoção são carros locados na cidade, lotações e mototáxi.

As lotações com destino à praia - meio mais comum utilizado na cidade para realizar o traslado - custam em média R$ 7 por pessoa. Mototáxi custa R$ 12 e o preço da locação de carros custa em média R$ 100,00 a diária.

Praia de Lagoinha e a Covid-19

O município está com nível moderado de transmissão da Covid-19, apesar do avanço da campanha de vacinação, segundo painel de indicadores da plataforma IntegraSus, gerenciada pela Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa).

Além disso, 96 casos de Covid-19 causados pela variante Delta do Sars-Cov-2, coronavírus causador da doença, já foram identificados no Ceará e Paraipaba está entre os municípios cearenses que confirmaram a infecção.

Então, vale ressaltar os protocolos no combate ao Covid-19, como o uso de máscara, de álcool em gel e do distanciamento social.

Praia de Lagoinha: onde ficar?

Mesmo localizada em um vilarejo pequeno, Lagoinha possui uma boa quantidade de pousadas e hotéis, com preços, serviços e localizações variadas. As opções de acomodações ofertadas na região são duas – na parte superior da vila ou à beira-mar. Confira dicas de hospedagem:

GENUS BEACH

Localizado ao lado da feirinha de artesanato da praia e com vista para a orla, o Genus Beach é um dos hotéis mais cobiçados de Lagoinha. A estrutura elegante do hotel é composta por quartos, bar, piscina e jardim, garantindo conforto, além de uma vista paradisíaca à beira-mar. O café da manhã, Wi-fi e estacionamento privativo estão inclusos na hospedagem.

VIVAMAR HOTEL

Também localizado na orla, o hotel Vivamar oferece vista privilegiada aos hospedes. Os quartos são distribuídos em diferentes níveis, proporcionando vista ao mar. O hotel possui piscina, restaurante interno e aberto ao público – das 10 horas às 22 horas. Uma de suas acomodações, nomeada de apartamento família, possui piscina de hidromassagem e sauna. O café da manhã, Wi-fi e estacionamento privativo estão inclusos na hospedagem.

PLATÔ

Localizado na parte superior de Lagoinha, o hotel Platô proporciona vista ampla de toda a região. Os quartos possuem duas opções de vista: mar ou jardim. O restaurante é aberto ao público, das 11 horas às 19 horas, tem piscina, brinquedoteca e bar. O café da manhã, Wi-fi e estacionamento privativo estão inclusos na hospedagem.

Sobre o assunto Beach Park tem promoção de ingresso para residentes de Fortaleza e do Ceará

Gol terá 412 voos por dia em setembro, incluindo São Paulo para Jericoacoara e Juazeiro do Norte

Caucaia discute planejamento e impactos ambientais de duplicação da CE-090, que dá acesso ao Cumbuco

MONTEPASCUAL ECOVILLAGE

Charmosa, a pousada Montepascual Ecovillage está localizada na parte alta da vila, ao lado da escadaria colorida e do morro alaranjado, proporcionando vista panorâmica e surreal de toda a praia. Além de quartos aconchegantes, possui bar com música ambiente e mesas distribuídas em área aberta. No ambiente o uso de descartáveis é substituído por materiais ecológicos. O café da manhã, Wi-fi e estacionamento privativo estão inclusos na hospedagem.

MAR À VISTA

Localizada ao lado do mirante, a pousada Mar à vista faz jus ao nome. As acomodações no ponto alto de Lagoinha garantem uma visão espetacular de toda a praia, por meio de suas varandas ao ar livre. O café da manhã, Wi-fi e estacionamento privativo estão inclusos na hospedagem.

MANZUÁ

O hotel Manzuá é uma ótima opção para quem busca curtir à praia em família. Além de quartos aconchegantes, possui chalés charmosos que acomodam de 4 a 5 pessoas. A atração do hotel é a piscina com bordas infinitas, com vista ao mar. O local possui restaurante aberto ao público, durante a semana das 8 horas às 17 horas e aos fins de semana, das 8 horas às 22 horas. O café da manhã, Wi-fi e estacionamento privativo estão inclusos na hospedagem.

Pontos turísticos da Praia de Lagoinha

A praia de Lagoinha reserva bem mais do que um típico cenário tropical. Além de uma paisagem composta por um mar de águas verdes em formato de meia-lua, envolto por uma ampla faixa de areia fina, o vilarejo possui algumas paradas quase obrigatórias para os viajantes que desejam desbravar os 15 km de extensão da região.

- O mirante:

Revestido em madeira e bem arborizado, o mirante de Lagoinha está localizado na parte alta da vila, e é o local ideal para fotografar a vista panorâmica da praia. Em uma espécie de passarela suspensa, guarda-chuvas coloridos enfeitam o ambiente. No local é possível apreciar o mar, as dunas e a extensa faixa de areia, além de degustar um bom drink, petiscar e contratar um passeio de buggy ou quadriciclo.

- O Cristo:

O monumento religioso, conhecido como “mirante do Cristo”, é o point ideal para repor as energias, fazer preces e contemplar a vista. Para chegar até o local, os viajantes podem contratar um passeio de buggy ou quadriciclo, mas se preferir podem ir caminhando pela faixa de areia.

- Falésias de areias coloridas:

Absolutamente fascinante, o lugar possui beleza ímpar. Em meio às falésias, as areias coloridas se destacam no ambiente e proporcionam lindas fotos aos visitantes.

























- Fonte da juventude:

Nomeada pelos conterrâneos de ‘fonte da juventude’ devido à água doce que brota em alguns pontos do local, o lugar encanta os turistas que aproveitam a ocasião para beber um pouco do líquido. De acordo com a superstição contada pelos guias turísticos, os casais que bebem da água nunca se separarão.

- Morro do Carequinha:

Apelidado carinhosamente pelos moradores da região, devido à semelhança com o Morro do Careca da praia de Ponta Negra, no Rio Grande do Norte, o Morro do Carequinha é o lugar ideal para os turistas que gostam de adrenalina. No local é possível descer o morro de quadriciclo ou buggy, além de fazer vídeos e fotos.

- Lagoa do Jégue:

Localizada depois do Morro do Carequinha, a Lagoa do Jégue é frequentada pelos amantes da prática de kitesurf, e possui águas salgadas e rasas com temperatura amena.

- Mirante natural:

Localizado entre as dunas, o mirante natural proporciona uma vista de tirar o fôlego. Tranquilidade é o que não falta nesse local.

- Lagoa das Almecegas

A Lagoa das Almecegas é o lugar ideal para o banho em água doce e passeio de barco. O ambiente é agradável e bem arborizado, sendo uma ótima opção para quem busca repousar em uma das redes disponíveis no local, armadas até mesmo dentro d’água. Comidas típicas, bebidas e bancas de artesanato compõem o point.

Passeios na Praia de Lagoinha

Para os amantes de diversão com uma pitada de adrenalina, os passeios disponíveis em Lagoinha são indispensáveis. Os percursos são acompanhados por guias turísticos que apresentam o lugar de forma descontraída e bem-humorada, presando sempre pela segurança e ótima experiência dos viajantes. As opções para se aventurar na praia são três: buggy, quadriciclo e asa delta motorizada.

- Buggy

O passeio de buggy custa em média R$ 180,00, com duração de 1 hora e 30 minutos a duas horas. Entre as paradas estão o Cristo, o Mirante, a Trilha ecológica de vegetação nativa, as falésias de areias coloridas, o Morro do Carequinha, a Lagoa do Jégue e a Lagoa das Almécegas.

- Quadriciclo

O passeio de quadriciclo custa em média R$ 120,00, com duração de 1 hora, e 10 minutos de tolerância. Entre as paradas estão o Cristo, o Mirante, as falésias de areias coloridas, a Fonte da juventude, o Morro do Carequinha, a Lagoa do Jégue, o Rio Trairí e a Lagoa das Almécegas.

Sobre o assunto Quer começar a surfar em Fortaleza? Dicas de surf em alta após Olimpíadas

Conheça o wing foil, esporte aquático de vela que tem se destacado no litoral do Ceará

- Asa Delta Motorizada

O passeio de Asa Delta Motorizada proporciona aos visitantes um ângulo diferente para apreciar a beleza paradisíaca do lugar. O voo supervisionado pelo instrutor Ramon Lopes não possui tempo cronometrado, e os valores variam de acordo com a rota: R$ 150 - rota Lagoa das Almecegas, e R$ 250 – rota praia do Porto Velho.

Praia do Porto Velho

A poucos passos da orla, a praia do Porto Velho, como é conhecida por seus habitantes, está situada ao lado direito, depois do morro de areia alaranjada, cartão postal de Lagoinha.

Pedras, coqueiros, jangadas, pequenas piscinas naturais e bicas compõem o visual do lugar afamado por conterrâneos e visitantes devido à calmaria. O local é ideal para quem quer se reconectar a natureza, repor as energias e assistir ao pôr do sol a beira mar.

Praia de Lagoinha: esportes aquáticos

Além de um mar excelente para praticar o ‘nadismo’, Lagoinha oferece algumas opções para os amantes de esportes radicais aquáticos – Surf, Kitesurf e Stand Up Paddle.

- Surf

Na praia, os turistas podem alugar o instrumento, caso já saibam surfar, ou caso desejem aprender. O aluguel custa R$ 80 por hora.

- Kitesurf

Para praticar o esporte na praia, o turista vai ter que desembolsar R$ 180 por hora.

- Stand UP Paddle

A prática do esporte na praia custa R$ 100 por hora.

Praia de Lagoinha: o que fazer durante à noite?

Lagoinha é um típico lugar interiorano. Noites badaladas e agitação não fazem parte das particularidades do lugar. A vida noturna na praia se restringe a restaurantes, bares, pizzarias, açaiterias, sorveterias e lanchonetes, localizadas em sua grande maioria na parte alta do vilarejo, ao derredor da praça principal.

Em meio à tranquilidade, a orla é o point mais frequentado durante à noite. Petiscar, caminhar ou armar uma rede são algumas das opções disponíveis para desfrutar o lugar. Para quem busca uma programação mais animada, duas alternativas são disponibilizadas na região litorânea.

Aos sábados à noite, o restaurante KitePoint, situado frente à orla, faz rodízio de massas e frutos do mar, com direito à música acústica ao vivo. No Barlavento, localizado na parte alta da vila, ao lado da escadaria colorida, sextas e sábados à noite tem música ao vivo, em um ambiente agradável com vista panorâmica.

Praia de Lagoinha: qual a melhor época para visitar a praia?

Lagoinha é uma rota irrecusável em qualquer período do ano. Com temperatura média anual em torno dos 26°C, o clima ensolarado da região é ideal para quem busca um destino tropical regado a tranquilidade.

Na alta estação, que ocorre nos meses de janeiro, julho e dezembro, o fluxo de visitantes é intenso na região - sendo recomendável fazer um planejamento, incluindo reservas em hotéis com antecedência. Para aproveitar a praia sem grandes agitações, é só ir fora da temporada de férias.

Praia de Lagoinha: Residence Club at The Hard Rock Hotel

A praia de Lagoinha comportará o 3° maior resort Hard Rock Hotel do Mundo. O grande empreendimento faz parte do desenvolvimento global de hotéis da empresa, que inclui São Paulo, Paraipaba (CE), Ilha de Sol (PR), Foz do Iguaçu, Natal e Recife, além de dois novos que estão entrando na lista, sendo um deles em Campos do Jordão (SP).

Sobre o assunto Hard Rock Hotel: suspensão de registro não compromete projetos, diz VCI

Hard Rock Hotel Jeri promete o maior beach club da marca no mundo

70% dos compradores do Hard Rock Hotel Fortaleza são de fora do Ceará

O resort irá possuir 402 acomodações, com área de lazer, entretenimento, restaurantes, bares, estúdios, áreas de eventos, academias, ambientes kids e teen, salão de beleza, cinema, loja e spa. O grande atrativo do lugar será a piscina principal com música embaixo d’água, assim o hóspede continua ouvindo a música durante os mergulhos.

Além da opção de comprar um apartamento sozinho, os clientes podem adquirir apenas uma cota dele, o que dará direito de utilizá-lo durante uma a duas semanas do ano. Em construção, estima-se que a propriedade será concluída em dezembro de 2022.

Tags