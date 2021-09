Fortaleza recebeu 3 mil doses da Coronavac interditada e começou a usar 25 dias antes

A interdição não deve causar alarmismo, de acordo com o Instituto Butantan, que distribui o imunizante no País. As doses não utilizadas recebidas pela Capital ficaram retidas em equipamento da Prefeitura

O lote da vacina CoronaVac (L202106038) interditado de forma cautelar pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) foi utilizado pela Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza (SMS) para imunização da população. Em nota divulgada neste domingo, 5, a pasta diz que recebeu três mil doses do imunizante no dia 7 de agosto e os encaminhou para os centros de vacinação. O aviso de interdição, devido ao envase da vacina em fábrica não autorizada pela Anvisa, foi divulgado nesse sábado, 4, 25 dias após o recebimento do lote na Capital.

A secretaria esclarece que não usará as doses do lote restantes, cuja quantidade não foi divulgada na nota. Seguindo orientação da Anvisa, as vacinas ficarão retidas na Rede de Frio Municipal. Ontem, o Instituto Butantan, distribuidor da vacina no País, disse que a medida da Anvisa “não deve causar alarmismo”. “Foi o próprio instituto que, por compromisso com a transparência e por extrema precaução, comunicou o fato à agência, após atestar a qualidade das doses recebidas. Isso garante que os imunizantes são seguros para a população”, explicou.

A medida cautelar tem o prazo de 90 dias, período em que a Anvisa diz que “trabalhará na avaliação das condições de boas práticas de fabricação da planta fabril não aprovada, no potencial impacto dessa alteração de local nos requisitos de qualidade, segurança e eficácia, e do eventual impacto para as pessoas que foram vacinadas com esse lote”.



Leia a íntegra da nota divulgada pela SMS

A Secretaria Municipal da Saúde de Fortaleza (SMS) informa que distribui a vacina contra a Covid-19 de forma rápida para os centros de vacinação, a partir do recebimento do imunobiológico na capital.

Por isso, o lote L202106038 da vacina Coronavac, recebido em 07 de agosto, com 3 mil doses, foram encaminhados para aplicação logo após o recebimento,cerca de 25 dias antes da determinação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) sobre a não utilização deste lote específico.

A SMS reforça ainda que, atendendo a Anvisa, as doses deste lote que não foram utilizadas estão retidas na Rede de Frio Municipal.

O Instituto Butantan, fabricante da vacina, garante que os imunizantes são seguros para a população.

