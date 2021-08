Ceará tem "risco baixo" em relação a internações por doenças respiratórias

As internações por causa respiratórias são um dos cinco indicadores classificatórios para o nível de alerta da Covid-19 no Estado. O único que atualmente não apresenta "risco baixo" é a taxa de letalidade, que está com "risco moderado"

Há duas semanas, o Ceará apresenta "risco baixo" em relação às internações por doenças respiratórias — nível mais baixo em uma escala que inclui ainda os riscos "moderado", "alto" e "altíssimo". A última vez que esse indicador tinha apresentado "risco baixo" tinha sido na semana entre os dias 3 e 9 de janeiro deste ano. De lá para cá, foram três semanas em "risco moderado"; duas em "risco alto" e 19 semanas em "risco altíssimo" antes de o indicador voltar a apresentar redução.

As internações por causa respiratórias são um dos indicadores classificatórios para o nível de alerta da Covid-19 no Ceará. Além dele, são acompanhados a incidência de casos diários por 100 mil habitantes; o percentual de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para pacientes com a doença ocupados; a taxa de letalidade da doença e a taxa de positividade em testes RT-PCR.

Os índices são disponibilizados no painel Níveis de Alerta - Covid-19, no IntegraSUS, plataforma da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa). Os dados mais recentes dizem respeito ao período de 15 a 28 de agosto.

O único dos cinco indicadores que, atualmente, não apresenta "risco baixo" é a taxa de letalidade, que é calculada a partir da divisão do total de óbitos por Covid-19 pelo total de casos confirmados da doença. Esse indicador, considerando todo o Estado, apresenta "risco moderado", mas a plataforma aponta que ele está em tendência decrescente.

Já os indicadores incidência de casos diários de Covid-19 por 100 mil habitantes, percentual de leitos de UTI ocupados e taxa de positividade estão em tendência crescente. O indicador de internações por doenças respiratórias encontra-se em tendência estabilizada.

Índices municipais

Além dos níveis de risco para cada indicador voltado para o Ceará como um todo, o painel também apresenta um mapa com os índices referentes a cada cidade. Nesse mapa, cada cidade aparece com a cor referente ao seu estado geral, que é definido pelo indicador com nível de risco mais alto.

Verde refere-se ao nível 1, "risco baixo"; amarelo, ao nível 2, "risco moderado"; laranja, ao nível 3, "risco alto", e vermelho ao nível 4, "risco altíssimo".

Então, por exemplo, mesmo que um município tenha três indicadores verdes, um amarelo e um vermelho, ele irá aparecer vermelho no mapa. Isso porque, por esse ser o nível mais alto entre os indicadores, será ele que irá indicar o estado geral do município.

Ao clicar em alguma cidade no mapa, é possível conferir os níveis de cada um dos indicadores separadamente.

Segundo os dados disponíveis neste domingo, 29 de agosto, há 20 municípios cearenses classificados como "risco altíssimo" para a Covid-19 e outros 33 como "risco alto".

Entre os municípios com "risco altíssimo" para a doença, cinco estão localizados na região de saúde do Cariri; seis estão na região de saúde de Fortaleza; outros seis, na de Sobral; dois no Sertão Central e um no Litoral Leste Jaguaribe.

Já entre as cidades que apresentam "risco alto", 12 pertencem à região de saúde de Sobral, e 11, ao Cariri. Outras sete, à região de saúde de Fortaleza; duas à do Sertão Central e uma à do Litoral Leste/Jaguaribe.

Confira a lista de municípios e indicadores

Nível 4 - Risco Altíssimo

1 - Cedro

2 - Crato

3 - Icó

4 - Orós

5 - Tarrafas

6 - Barreira

7 - Cascavel

8 - Caucaia

9 - Chorozinho

10 - Maracanaú

11 - Trairi

12 - Limoeiro Do Norte

13 - Boa Viagem

14 - Quixeramobim

15 - Crateús

16 - Croatá

17 - Ipu

18 - Ipueiras

19 - Meruoca

20 - Sobral

Nível 3 - Risco Alto

1 - Acopiara

2 - Baixio

3 - Caririaçu

4 - Catarina

5 - Deputado Irapuan Pinheiro

6 - Juazeiro Do Norte

7 - Mombaça

8 - Nova Olinda

9 - Penaforte

10 - Porteiras

11 - Santana do Cariri

12 - Aracoiaba

13 - Beberibe

14 - Fortaleza

15 - Itaitinga

16 - Miraíma

17 - São Luís do Curu

18 - Uruburetama

19 - Icapuí

20 - Paramoti

21 - Solonópole

22 - Ararendá

23 - Bela Cruz

24 - Guaraciaba Do Norte

25 - Independência

26 - Martinópole

27 - Nova Russas

28 - Pacujá

29 - Poranga

30 - Quiterianópolis

31 - Senador Sá

32 - Ubajara

33 - Viçosa Do Ceara

Nível 2 - Risco Moderado

1 - Abaiara

2 - Altaneira

3 - Assaré

4 - Aurora

5 - Barbalha

6 - Barro

7 - Cariús

8 - Iguatu

9 - Ipaumirim

10 - Jardim

11 - Jucás

12 - Lavras Da Mangabeira

13 - Milagres

14 - Piquet Carneiro

15 - Saboeiro

16 - Umari

17 - Várzea Alegre

18 - Amontada

19 - Baturité

20 - Eusébio

21 - General Sampaio

22 - Itapajé

23 - Ocara

24 - Pacajus

25 - Pacoti

26 - Paracuru

27 - Paraipaba

28 - Pentecoste

29 - Pindoretama

30 - Redenção

31 - São Gonçalo do Amarante

32 - Iracema

33 - Jaguaretama

34 - Jaguaribara

35 - Jaguaribe

36 - Jaguaruana

37 - Morada Nova

38 - Quixeré

39 - Tabuleiro Do Norte

40 - Aiuaba

41 - Arneiroz

42 - Banabuiú

43 - Ibaretama

44 - Ibicuitinga

45 - Itatira

46 - Madalena

47 - Parambu

48 - Pedra Branca

49 - Quixadá

50 - Senador Pompeu

51 - Tauá

52 - Acaraú

53 - Alcântaras

54 - Carnaubal

55 - Catunda

56 - Coreaú

57 - Cruz

58 - Forquilha

59 - Frecheirinha

60 - Graça

61 - Granja

62 - Hidrolândia

63 - Ibiapina

64 - Ipaporanga

65 - Irauçuba

66 - Itarema

67 - Jijoca de Jericoacoara

68 - Marco

69 - Monsenhor Tabosa

70 - Morrinhos

71 - Novo Oriente

72 - Pires Ferreira

73 - Reriutaba

74 - Santana do Acaraú

75 - Santa Quitéria

76 - São Benedito

77 - Tamboril

78 - Uruoca

Nível 1 - Risco Baixo

1 - Antonina do Norte

2 - Araripe

3 - Brejo Santo

4 - Campos Sales

5 - Farias Brito

6 - Granjeiro

7 - Jati

8 - Mauriti

9 - Missão Velha

10 - Potengi

11 - Quixelô

12 - Salitre

13 - Acarape

14 - Apuiarés

15 - Aquiraz

16 - Aratuba

17 - Capistrano

18 - Guaiúba

19 - Guaramiranga

20 - Horizonte

21 - Itapipoca

22 - Itapiúna

23 - Maranguape

24 - Mulungu

25 - Pacatuba

26 - Palmácia

27 - Tejuçuoca

28 - Tururu

29 - Umirim

30 - Alto Santo

31 - Aracati

32 - Ereré

33 - Fortim

34 - Itaiçaba

35 - Palhano

36 - Pereiro

37 - Potiretama

38 - Russas

39 - São Joao do Jaguaribe

40 - Canindé

41 - Caridade

42 - Choró

43 - Milha

44 - Barroquinha

45 - Camocim

46 - Cariré

47 - Chaval

48 - Groaíras

49 - Massapê

50 - Moraújo

51 - Mucambo

52 - Tianguá

53 - Varjota

