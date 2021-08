Pfizer assina acordo com Eurofarma e vacina começa a ser produzida no Brasil

As vacinas da Pfizer/BioNTech devem começar a ser produzidas em 2022 no Brasil com o acordo entre as empresas e a farmacêutica brasileira Eurofarma. Foi assinada, nesta quinta-feira, 26, uma carta de intenção para fabricação local da vacina contra Covid-19 e distribuição na América Latina. As informações são do G1 e do UOL.

Segundo comunicado das empresas, a Eurofarma receberá o produto base para a fabricação de instalações nos Estados Unidos, mas todas as vacinas serão distribuídas exclusivamente na América Latina. O acordo prevê uma produção anual de mais de 100 milhões de doses. Entretanto, a transferência de técnica, treinamento e instalação de equipamentos já começam imediatamente, conforme o comunicado.

No modelo atual, as doses prontas vêm de avião de Miami, nos Estados Unidos, e desembarcam no aeroporto de Viracopos, em Campinas, São Paulo.

"Nossa nova colaboração com a Eurofarma expande nossa rede global de cadeia de suprimentos – nos ajudando a continuar fornecendo acesso justo e equitativo à nossa vacina", ressaltou Albert Bourla, presidente e CEO da Pfizer.

