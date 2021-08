Homem aproveita foto de vacinação em Fortaleza para anunciar venda de carro

Ídolo da torcida, o experiente goleiro Marcelo Boeck recuperou o status de titular do Fortaleza e admite viver um "sonho" com a oportunidade de atuar na Série A após toda a trajetória no clube. De olho no Juventude-RS, adversário do próximo sábado, o camisa 1 enaltece o trabalho do técnico argentino Juan Pablo Vojvoda e destaca semelhanças com o estilo europeu.

Antes reserva imediato de Felipe Alves, o gaúcho de 36 anos teve a primeira chance no segundo tempo da partida contra o Corinthians-SP, quando o camisa 12 saiu lesionado. Emendou sequência contra São Paulo e RB Bragantino-SP, pelo Brasileirão, e CRB-AL, pela Copa do Brasil, até a volta do então titular. As falhas de Felipe Alves na derrota por 3 a 1 para o Ceará pesaram, e Boeck assumiu o posto de vez a partir do jogo de volta contra o CRB-AL, em Maceió.

"Era o sonho de tudo aquilo que começou na Série C, poder estar na Série A desfrutando e aproveitando desse momento. Ainda mais do momento que nós estamos vivendo hoje, dessa colocação e da maneira que nos colocamos nessa posição. É muito bom. O mais legal desse grupo e daquilo que o Vojvoda tem colocado é que cada um tem a sua parcela de importância, em algum momento vai ser usado e quando for usado tem que estar pronto para poder ajudar o Fortaleza, que é o mais importante. Esse é o sentimento: que a gente vá jogo a jogo, cada um faça o seu melhor. Quando todos nós fazemos o melhor, a vitória fica um pouco mais perto", disse o arqueiro.

No Pici desde 2017, o camisa 1 já disputou sete partidas sob comando de Vojvoda e foi peça-chave em alguns triunfos. Com passagens pelo Marítimo e Sporting, ambos de Portugal, o jogador aponta similaridades entre o trabalho de treinadores europeus e o estilo do comandante do Leão.

"Cada treinador tem a sua característica. Ele é um treinador que é mais curto e grosso, como se diz no Rio Grande do Sul, não fica perdendo força para situação que ele não tem que gastar força. Ele é muito convicto naquilo que quer, no que passa para a gente. Não é por acaso que a gente assimilou as ideias dele, e ele se emociona a cada jogo, a gente se emociona, o torcedor se emociona. Com essa sintonia, o torcedor se vê nele também, ele se vê incorporado dentro do clube. Não só ele, como toda a comissão que veio junto conseguiu encaixar perfeitamente no nosso grupo e tudo aquilo que cobra é o que ele faz e nos dá um respaldo também dentro do dia a dia, de ter a confiança de poder fazer aquilo que ele pede. Eu já tive treinadores na Europa, e ele tem um trabalho muito europeu, trabalhos idênticos, que se assemelham muito com aquilo que a gente faz lá. Aqui no Brasil, a gente ainda precisa dar essa passo. E quando vem treinadores que têm essa filosofia, a gente está dando esse passo e tendo os resultados também", avaliou.

Com Marcelo Boeck mais uma vez na meta, o Tricolor visita o Juventude-RS neste sábado, 21, às 21 horas, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Gaúcho, o goleiro destaca a dificuldade do embate, mas afirma que o objetivo é impor o modelo de jogo para conseguir um resultado positivo.

"A gente sabe que todo adversário que a gente enfrenta fora de casa tem a sua maneira de jogar e se comportar, mas nós também sabemos a nossa maneira de jogar. Temos que ter uma estratégia para cada jogo. Para a gente, é o último jogo do ano. Vamos encarar como mais uma final, como mais um jogo em que precisamos pontuar e vencer o jogo. Essa é a nossa mentalidade, sabendo de toda a dificuldade e com toda a humildade, mas sabendo que temos qualidade e queremos colocar a nossa maneira de jogar para sair daqui com o resultado que todos almejamos, até para seguir nessa sequência na parte de cima da tabela e alcançar uma pontuação bem expressiva", afirmou.

