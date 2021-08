Turma de colÃ©gio particular em Fortaleza tem casos de Covid-19; aulas presenciais sÃ£o suspensas

Segundo informações recebidas pelo O POVO, cinco de quinze alunos teriam testado positivo para a doença. Após os diagnósticos, todos os alunos do 3º ano do Ensino Médio voltaram ao ensino remoto

Em uma turma do 3º ano do ensino médio do Colégio Santa Cecília, cinco de 15 alunos teriam testado positivo para Covid-19 na última semana. Segundo informações recebidas pelo O POVO, os casos teriam ocorrido após uma estudante ter ido à aula mesmo após ter tido contato com uma pessoa com diagnóstico confirmado para a doença. A turma teria cerca de 30 alunos, divididos em dois grupos.

Coordenador geral de ensino da escola, Aldênio Cyrino e Silva confirmou que houve casos de Covid-19 entre estudantes da instituição e que, na semana passada, os alunos retomaram o ensino remoto.

Uma mãe de um dos estudantes que testou positivo para a Covid-19 narrou ao O POVO a mudança na rotina de toda a família por conta da situação. O filho está em isolamento, e ela, a mãe e o outro filho estão em quarentena para evitar a propagação do ciclo de transmissão da doença.

"Penso também no privilégio dessas famílias, incluindo a minha! (...) E as muitas famílias que estão em vulnerabilidade social e alimentar?", indaga. Ela questiona, ainda, se esse é o momento adequado pra reunir adolescentes — que ainda não estão vacinados contra a Covid-19 — em um mesmo ambiente por horas a fio.

"Objetivamente, o que fica para mim é a insegurança dessa ambiência! Estamos há um ano e meio em pandemia, com avanço da ciência para tentar compreender esse contexto, e, em uma semana de aula presencial, muitas famílias (foram) expostas", afirma.

Atualmente, no Ceará, há 44,2 mil casos de Covid-19 e 60 óbitos pela doença entre pessoas de 15 a 19 anos. Essa faixa etária corresponde a 4,8% do total de casos no Estado e a 0,3% das mortes. Os dados foram atualizados às 10h16min da segunda-feira, 16, no IntegraSUS, plataforma da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa).

Conforme outro relato ouvido pela reportagem, na última semana, após os estudantes terem resultado positivo para a doença, escola teria enviado um comunicado informando a situação a familiares dos outros alunos. Além disso, as aulas presenciais das turmas de 3º ano do ensino médio teriam sido suspensas após os estudantes testarem positivo para a Covid-19.

Mãe de outro estudante de 17 anos da mesma turma conta que o filho teve sintomas gripais e ficou em quarentena durante a última semana. Por fim, fez dois testes para Covid-19 e ambos deram negativo. Para ela, a escola "não se preparou muito para essas circunstâncias". "Eu acho que, em termos de preceitos, as coisas estavam sendo colocadas. Mas, na minha observação, e eu tenho filhos em outra escola, não havia um rigor na observância dessas regras", afirma.

O coordenador do colégio explicou ao O POVO que as aulas presenciais foram retomadas no final de junho, quando os alunos foram distribuídos em grupos e passaram a realizar rodízio semanal de presença no Colégio, "respeitando o percentual permitido e o distanciamento social".

"No entanto, na semana passada, fomos informados de que alguns estudantes haviam sido confirmados com Covid-19. Diante disso, como medida de prevenção e cuidado, e conforme as orientações do protocolo setorial do Governo do Estado do Ceará, optamos pela não realização de aulas presenciais, permanecendo todos os alunos no formato remoto", complementa.

O coordenador informou, ainda, que o número de estudantes por grupo variam de acordo com a quantidade de alunos presenciais e a capacidade das salas. "Gostaria de ressaltar que cumprimos todas as orientações do protocolo setorial do Governo do Estado do Ceará, principalmente no que concerne aos cuidados e ao zelo com os protocolos de segurança sanitária e bem-estar de todos", conclui.

A escola não confirmou a quantidade de estudantes da turma em questão nem, dentre eles, quantos alunos testaram positivo para Covid-19.

