Nova ZelÃ¢ndia anuncia confinamento de trÃªs dias apÃ³s detecÃ§Ã£o de caso de Covid-19

Celebrado oficialmente no dia 13 de agosto no Brasil, o Dia do Economista será comemorado pelo Conselho Regional de Economia do Ceará (Corecon-CE) por meio de quatro dias de eventos online. A série de debates será transmitida ao vivo pelo canal da entidade no Youtube e ocorrerá a partir das 18 horas, entre esta segunda-feira, 16 de agosto, e a próxima quinta-feira, 19 de agosto.

Os eventos são gratuitos e fornecem ainda certificado de participação, mediante inscrições prévias por meio do site de eventos Sympla, aqui.

A abertura dos debates terá como tema a formação e valorização do economista em palestra com a presença do presidente do Corecon-CE, Ricardo Coimbra, e participação dos coordenadores de cursos de graduação em economia e finanças da Universidade Federal do Ceará (UFC) e Universidade de Fortaleza (Unifor), entre os quais Allison Martins (Unifor), Leandro Rocco (UFC), Alexandra Monteiro (Unifanor) e Aécio Alves de Oliveira (UFC).

A moderação dos debates será feita pela vice-presidente do Corecon, Silvana Parente e a conselheira Desirée Mota. No segundo dia de evento, terça-feira, 17 de agosto, ocorrerá o painel "economia da oralidade", com a participação do escritor e economista, José Cury Neto e do presidente do Corecon-CE, Ricardo Coimbra.

Compondo o terceiro dia de evento, o painel "observatório da indústria e o desenvolvimento cearense", ocorrerá no dia dia 18, com a participação do diretor de inovação da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), José Sampaio Filho, e do professor da Universidade Estadual do Ceará, Lauro Chaves Neto.

O encerramento da semana de encontros online ocorrerá na quinta-feira, 19, no mesmo horário, e terá como tema "educação financeira no ensino". Participam do encerramento: a especialista em psicologia econômica, Darla Lopes; a mestre em economia Tatiana Scipião; e a psicóloga, Vládia Michelle.

Serviço:

Semana do Economista do Conselho Regional de Economia do Ceará (Corecon-CE)

Datas: de 16 a 19 de agosto

Horário: 18 horas

Como acompanhar: Canal do Corecon-CE no YouTube, aqui.

Veja resumo do evento:

