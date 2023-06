Copa do Mundo Feminina: conheça a artilheira de cada edição

A nona edição da Copa do Mundo Feminina, sediada na Austrália e Nova Zelândia, inicia-se no dia 20 de julho. Ao longo das oito vezes anteriores em que o torneio foi realizado, jogadoras históricas listam como as maiores artilheiras.

No topo da lista, vem Marta: com 17 gols, a brasileira também é a atleta com mais gols em Copa do Mundo, seja feminina ou masculina.

Em seguida está a alemã Birgit Prinz com 14 gols. Fechando o pódio está a norte-americana Abby Wambach, empatada nos 14 gols.



Copa do Mundo Feminina: artilheira de cada edição



Copa da França 2019

Na última edição do torneio, três atletas dividiram o posto da artilharia: as campeãs com os Estados Unidos, Alex Morgan e Megan Rapinoe, e Ellen White, da Inglaterra. O prêmio fica com Rapinoe por ter jogado menos minutos e ter tido mais assistências.



Copa do Canadá 2015



Carli Lloyd, dos Estados Unidos, e Celia Salic, da Alemanha, terminaram empatadas com seis gols. Embora a craque norte-americana tenha marcado um hat-trick em apenas 16 minutos contra o Japão, Salic levou o prêmio de artilheira por ter jogado menos tempo que Lloyd, eleita melhor jogadora da competição.



Copa da Alemanha 2011



Na histórica campanha japonesa — que foi coroada com o título mundial, Homare Sawa foi quem mais vezes marcou na edição com cinco gols. Sawa é até hoje a artilheira que menos vezes balançou as redes.



Copa da China 2007



Embora a Alemanha tenha sido campeã nesta edição, a brasileira Marta fez uma das maiores atuações de uma jogadora na Copa do Mundo e terminou como artilheira com 7 gols. O Brasil terminou como vice-campeão, melhor campanha da seleção.



Copa dos Estados Unidos 2003



A seleção da Alemanha dominou esta edição, tendo sido campeã e contando com três das quatro principais artilheiras da competição. E ninguém marcou mais do que Birgit Prinz que balançou as redes sete vezes, e em todas as partidas.

Copa dos Estados Unidos 1999



Embora os Estados Unidos tenham se sagrado campeões em casa, a brasileira Sissi e a chinesa Sun Wen dividiram a artilharia da competição, ambas com 7 gols. Além de compartilharem a Chuteira de Ouro, elas também foram escolhidas como as duas melhores atletas da competição: Sissi recebeu a Bola de Prata e Sun levou a Bola de Ouro.



Copa da Suécia 1995



Na conquista histórica da Noruega do campeonato mundial, Ann-Kristin Aarones, craque da seleção e autora do gol da na final que culminou no título inédito, foi a maior marcadora com 6 gols.

Copa da China 1991



Na primeira edição da Copa do Mundo Feminina, a estadunidense Michelle Akers marcou incríveis 10 gols, feito ainda não alcançado na história da competição. Cinco deles foram anotados na partida contra a Noruega.