Copa do Mundo Feminina 2023 pode não ser exibida na Europa; entenda

O presidente da FIfa declarou que a Copa do Mundo Feminina 2023 pode não ser exibida na Europa por ofertas com valores baixos; Saiba mais sobre a decisão

Faltam menos 2 meses para o início da Copa do Mundo Feminina 2023 e alguns impasses sobre sua exibição ainda estão acontecendo. Gianni Infantino, presidente da Fifa, declarou que a competição pode não ser exibida em cinco países europeus.

O motivo para a afirmação é a insatisfação com as ofertas apresentadas por emissoras da França, Inglaterra, Alemanha, Itália e Espanha. Segundo o presidente da entidade, o valor é muito abaixo do que geralmente é oferecido para a transmissão do torneio masculino.

Ele afirma que a Copa do Mundo Masculina recebeu entre 100 a 200 milhões de dólares, enquanto o Mundial Feminino recebeu propostas apenas entre 1 a 10 milhões de dólares. Ele ainda completou que a competição feminina representa entre “50% a 60%” da audiência do masculino.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Copa do Mundo Feminina 2023: VEJA quando começa os jogos

A Copa do Mundo Feminina não será exibida na Europa?

Gianni deixou claro seu descontentamento com as propostas enviadas pelas emissoras dos cinco países para a transmissão do Mundial Feminino. Ele esclarece que a proposta não é justa com as jogadoras e com o futebol.

De acordo com Daniel Leal, jornalista esportivo e pesquisador da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), apesar de o futebol feminino ter uma audiência menor que a masculina, recordes de telespectadores estão sendo batidos em grandes competições nos últimos anos.

A final do Campeonato Europeu de 2022, por exemplo, teve recordes de audiência no Reino Unido: mais de 17 milhões de pessoas assistiram o jogo pela televisão. Para Leal, “trata-se de um potencial enorme de exposição para qualquer emissora, com um retorno concreto , atestado por números”.

O jornalista explica que essa é uma “manobra” de negociação da Fifa para melhorar os valores dos contratos. “Qual grande marca não gostaria de ter tal alcance? E, de quebra, ainda ser associado a uma modalidade progressista, em ascensão?”, questiona retoricamente, esclarecendo seu ponto de vista.

O presidente da Fifa já havia declarado que espera novas propostas para a venda dos direitos de transmissão. Segundo Infantino, se não houver um acordo com as emissoras, os jogos podem não ser transmitidos nesses países.

Caso isso ocorra, os telespectadores conseguem acompanhar a competição pelo serviço de streaming da Fifa, o Fifa+.

Copa do Mundo Feminina 2023: tudo sobre o Brasil e o torneio; Saiba mais AQUI

A transmissão da Copa do Mundo Feminina 2023 no Brasil

No Brasil, o evento esportivo será transmitido na TV aberta pela Rede Globo. Os jogos também poderão ser assistidos na TV fechada pelo Sportv e na internet pelo Globo Esporte e o streaming Globoplay.

Daniel, que também integra a Rede Nordestina de Estudos em Mídia e Esporte (ReNEme),

afirma que a exibição pela a Globo contribui para uma maior valorização do futebol feminino no País.

“Quando ela resolve exibir a competição, não tenha dúvida que automaticamente um recado é dado aos concorrentes, de que aquele produto é rentável, e de que ali há um enorme potencial para audiência”, explica o jornalista.

O pesquisador esclarece que existe a questão econômica, que “aquele produto entrega, tem retorno”, mas também tem a agregação de valor à marca. “Há uma preocupação que vejo como genuína dessa emissora em abrir mais as portas para minorias — e aí está o futebol de mulheres”, pontua.

Leal também explica que a transmissão ajuda na construção da valorização e popularização da modalidade feminina no País,. Com um maior acesso das pessoas, torna-se mais fácil ver “com maior naturalidade as mulheres como parte daquele ambiente e esporte que historicamente têm contornos masculinos, machistas”.