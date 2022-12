Argentina x França: veja as escalações da final da Copa do Mundo 2022

Ambas as seleções buscam o terceiro título da história da competição. Os argentinos conquistaram o torneio em 1978 e 1986, enquanto os franceses ficaram com a taça em 1998 e 2018

Neste domingo, 18, Argentina e França vão se enfrentar pela final da Copa do Mundo do Catar. A grande decisão será disputada no Estádio de Lusail, às 12 horas (de Brasília).



Ambas as seleções buscam o terceiro título da história da competição. Os argentinos conquistaram o torneio em 1978 e 1986, enquanto os franceses ficaram com a taça em 1998 e 2018.

O técnico da Argentina, Lionel Scaloni, optou por um esquema com quatro defensores e o retorno de Ángel Di María à equipe na final da Copa do Mundo contra a França neste domingo, enquanto os 'Bleus' de Didier Deschamps iniciam com o time titular que jogou ao longo da competição.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Recuperado de problemas musculares, Di María integra o ataque da 'Albiceleste' ao lado de Lionel Messi e Julián Álvarez, em grande fase após marcar dois dos três gols que eliminaram a Croácia na semifinal.A defesa argentina será composta por Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi e Nicolás Tagliafico, que se mantém no time após substituir o suspenso Marcos Acuña nas semis.

Já a equipe francesa, abatida por um vírus nos últimos dias, recuperou Raphael Varane e Dayot Upamecano, que não participaram do jogo anterior contra o Marrocos por estarem com sintomas de gripe.

Deschamps escalou a França com Olivier Giroud, Kylian Mbappé e Ousmane Dembelé no ataque e Antoine Griezmann mais recuado.No meio de campo, Adrien Rabiot, que também estava gripado e não jogou as semifinais, retoma sua posição junto a Aurelien Tchouameni. (AFP)

Fifa Plus ao vivo na Copa do Mundo: VEJA como assistir online e grátis

Copa do Mundo 2022: escalação da Argentina

4-4-2: Emiliano Martínez; Molina, Romero, Otamendi e Acuña; De Paul, Enzo Fernández e Mac Allister e Di María; Messi e Julián Álvarez. Téc: Lionel Scaloni



Copa do Mundo 2022: escalação da França



4-3-3: Hugo Lloris; Jules Koundé, Upamecano, Varane e Theo Hernández; Tchouaméni, Rabiot e Griezmann; Mbappé, Giroud e Dembélé. Téc: Didier Deschamps



Sobre o assunto França pode quebrar jejuns históricos caso vença a Copa do Mundo; confira

Nova chance: Argentina terá terceira oportunidade para ser tricampeã mundial

Scaloni vê Argentina no "melhor momento" e já definiu os titulares para final com a França

©2022 Todos os direitos são reservados ao Portal O POVO, conforme a Lei nº 9.610/98. A publicação, redistribuição, transmissão e reescrita sem autorização prévia são proibidas

Tags