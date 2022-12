Final França x Argentina ao vivo na Copa: onde assistir e horário

França e Argentina jogam pela final da Copa do Mundo 2022 hoje, domingo (18/12); confira onde assistir ao vivo, horário e provável escalação

A França e a Argentina se enfrentam hoje, domingo, 18 de dezembro (18/12), na final da Copa do Mundo 2022.

O jogo que vale a taça de melhor do mundo começa às 12 horas (horário de Brasília) e será no Lusail Stadium, no Catar.

Veja abaixo onde assistir ao vivo, horário, provável escalação de cada seleção e mais.

França x Argentina na final da Copa do Mundo 2022: escalação provável

Confira a provável escalação das seleções da França e do Argentina para o jogo de hoje, 18:

França

Lloris; Koundé, Varane, Konaté e Theo Hernandez; Tchouameni, Fofana e Griezmann; Dembélé, Mbappé e Giroud. Técnico: Didier Deschamps.

Argentina

Emiliano Martínez; Molina, Romero, Otamendi e Tagliafico; Paredes, De Paul, Enzo Fernández e Mac Allister; Messi e Julián Álvarez. Técnico: Lionel Scaloni.

França x Argentina na final da Copa 2022: onde assistir ao vivo

Globo: canal aberto



SporTV, SporTV 2



FIFA+: site e aplicativo com transmissão



Globoplay

Cazé TV

França x Argentina na final Copa do Mundo: dia, horário e local

Hoje, 18 de dezembro (18/12), às 12 horas (horário de Brasília), no Lusail Stadium, no Catar.

