Scaloni vê Argentina no "melhor momento" e já definiu os titulares para final com a França

A Argentina busca sua terceira taça de Copa do Mundo e terá a chance de erguê-la neste domingo. A equipe encara a França, às 12 horas (de Brasília), no Estádio Lusail. Segundo o técnico Lionel Scaloni, a Albiceleste chega à mais uma decisão no “seu melhor momento”.

“Estou orgulhoso e emocionado com este momento. São momentos bonitos para desfrutar. O importante é o caminho que estamos trilhando. Quando você gosta do que faz, as coisas têm um sabor diferente e você vive de maneira diferente”, disse o comandante em entrevista coletiva”.

"A Argentina está em seu melhor momento. Estamos às vésperas de um grande jogo, mas, até começar, também temos que aproveitar. São momentos que vão ficar na história e nas nossas mentes", completou.

Para esta nova chance, a Argentina tem uma característica desde o início da Copa. Em nenhum dos seis jogos até aqui a seleção entrou em campo com os mesmos titulares.

As decisões de Scaloni a cada partida é algo que o técnico frisou desde quando chegou ao comando da equipe, em 2018. Às vésperas da decisão, o treinador disse já ter a equipe formada para domingo, mas não deu pistas dos 11 iniciais.

Uma provável escalação da Argentina tem: Martínez; Molina, Romero, Otamendi e Acuña (Tagliafico); De Paul, Paredes (Lisandro Martínez), Enzo Fernández e Mac Allister; Messi e Julian Álvarez.

"Desde o primeiro dia em que tomei a frente da seleção, a ideia era que a Argentina fosse de todos para dar a qualquer jogador de futebol a chance de desfrutar desta camisa. Ao longo desses quatro anos fizemos isso, juntamos muitos jogadores e um grupo espetacular”, explicou. “Para amanhã, já decidi o time que vai entrar em campo”, finalizou.

Messi x Mbappé



"Messi ou Mbappé? O jogo de amanhã é Argentina e França. Nós dois temos as armas necessárias para que outros jogadores possam decidir o jogo e não necessariamente só os dois”.

Konaté, Coman e Varane gripados na França



"Em relação ao vírus que os jogadores franceses supostamente têm, não posso dizer nada porque não somos iguais a vocês, não há nada oficial, nós os preparamos para como eles vão jogar e como vamos jogar. não há espaço para surpresas”.

