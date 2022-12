Modric diz que permanece na seleção croata pelo menos até a Liga das Nações

A reta final da Liga das Nações acontece apenas em junho de 202. O torneio conta com as participações de Croácia, Espanha, Itália e Holanda

Neste sábado, a Croácia ficou com o terceiro lugar na Copa do Mundo do Catar de 2022. As seleção liderada pelo craque Luka Modric bateu o Marrocos por 2 a 1, no Estádio International Khalifa. O camisa 10 da Croácia pode ter disputado seu último mundial, mas descartou sua aposentadoria imediata da seleção. Segundo ele, seu desejo estar com o grupo pelo menos até a reta final da Liga das Nações.

"Sobre meu futuro, não sei se continuarei até a Eurocopa, na Alemanha. Vamos ver. preciso ir passo a passo. Estou aproveitando a seleção, me sinto feliz. Sinto que consigo jogar em alto nível e quero continuar pelo menos até o fim da Liga das Nações. Depois, haverá mais tempo para pensar na Euro. mas, agora, é ir devagar", declarou Modric à beIN SPORTS após o jogo.

A reta final da Liga das Nações acontece apenas em junho de 2023, na Holanda. O torneio conta com as participações de Croácia, Espanha, Itália e Holanda, que é a anfitriã.

Na última Eurocopa, disputada em 2021, a Croácia caiu nas oitavas de final depois de perder para a Espanha por 5 a 3, depois de prorrogação. Na ocasião, a Itália se sagrou campeão, vencendo a Inglaterra nos pênaltis.

Pela seleção, Modric disputou 162 jogos e marcou 23 gols. Em 2018, em outra boa campanha, a Croácia esteve perto de conquistar a Copa do Mundo, mas perdeu a final para a França por 4 a 2. Mesmo com o vice, o atleta do Real Madrid foi eleito o melhor jogador do Mundial e recebeu o prêmio da Bola de Ouro, sendo considerado o melhor do mundo naquele ano.

Neste domingo, Argentina e França disputam a taça da Copa do Mundo do catar. As equipes se enfrentam às 12 horas (de Brasília), no Estádio de Lusail. Ambas visam o terceiro mundial de suas histórias. Os franceses por sua vez, podem conquistar o bicampeonato consecutivo.

